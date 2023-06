Dónde comer si vas a la playa de La Victoria en Cádiz

Una de las playas con más atractivo turístico de la capital gaditana es la playa de La Victoria. Durante el verano es una de las playas que cuenta con más ambiente gracias al extenso Paseo Marítimo que se llena de vida en los meses de verano. Puestos de artesanía, tiendas, bares de copas, restaurantes y un sinfín de opciones que te permitirán disfrutar de la playa de la Victoria más allá del sol, la arena y el mar. Así que para completar tu experiencia en la playa de la Victoria te recomendamos estos cinco lugares donde ponerle sabor a tu jornada de playa.

Asador Puntaparrilla

Con una puntuación perfecta de 5 puntos sobre 5 se trata del restaurante mejor valorado de la provincia gaditana según Tripadvisor. Se encuentra en el paseo marítimo 32, esquina Glorieta de Cortadura por lo que podrás darte un buen festín después de pasar una mañana estupenda en la playa gaditana. Este restaurante fue uno de los primeros de Cádiz dedicados a la carne a la parrilla y al funcionar como asador de carnes podrás ver en el expositor varios cortes de vacuno y cerdo ibérico. Cochinillos ibéricos, corderos lechales, pollos de campo, croquetas o chacinas, entre otros manjares podrás degustar aquí.

Bar la Ola

En la calle Cayetano del Toro, esquina con calle Ceuta en el paseo marítimo de Cádiz podrás encontrar la hamburguesa revelación 100% Cádiz. Hay quienes prefieren comerse las hamburguesas en el mismo local y otros prefieren saborearla en la arena de la playa. Su hamburguesa estrella es ‘La Gaditana’, una hamburguesa que se ha llevado el título a la hamburguesa revelación en el III Campeonato de España de Hamburguesas. ¿A qué esperas para probarla?

Brighton Burger

Hablando de hamburguesas no puedes pasar por alto la carta de este local ya que es una de las hamburgueserías más antiguas de Cádiz. Aunque no se encuentra en el mismo paseo marítimo puedes aprovechar para ir después de la playa dándote un paseo por la ciudad gaditana. Tiene tapas caseras y grandes, sándwiches y hamburguesas de todos los tamaños, entre otros platos. “Un lugar para ir a comer a lo basto y hartarse”, según indican algunos usuarios de Tripadvisor.

Bebo los Vientos

En la misma playa de la Victoria podrás encontrar este chiringuito situado justo enfrente de Arsenio Manila. Abren todos los días y ofrecen almuerzos, copas, meriendas, etc. Además de su cocina fusión no falta la comida playera por excelencia, el pescadito frito o a la brasa y los arroces. No dudes en disfrutar de sus puestas de sol mientras te refrescas con una cerveza fría desde su terraza.

Arsenio Manila

Uno de los tesoros gastronómicos del paseo marítimo es Arsenio Manila. El restaurante cuenta con una terraza exterior y varios salones. En cuanto a la carta podrás encontrar comida de todo tipo, desde croquetas hasta cocina más estilo oriental. Además de saborear los diferentes platos con los que cuenta su amplia carta, también podrás echarle un vistazo a su carta de gin tonics y copas mientras que disfrutas de un maravilloso día en la playa de La Victoria.