El Puerto se prepara para bailar al ritmo de David Guetta

Titanium, Say my name o Play Hard ya empiezan a resonar de fondo por las calles de El Puerto de Santa María. La localidad costera tendrá el lujo de albergar la esperada actuación de David Guetta este próximo domingo 24 de julio.

El DJ francés ofrecerá un único concierto este domingo en el recinto ferial Las Banderas, en El Puerto bajo la expetante mirada de cerca de 20.000 personas que asistirán al espectáculo. Un formato de mini festival de música electrónica, que también contará con las actuaciones del DJ estadounidense ACRAZE y los españoles Brian Cross y Abel Ramos. En total, 6 horas de música de baile.

Para satisfacer las exigencias del equipo de David Guetta, y por supuesto para brindarnos la mejor experiencia a los asistentes, la promotora del evento pondrá en juego entre otras cosas, un escenario de 47 metros de ancho por 15 de alto. Estará equipado con 150 metros de pantallas led, 140 cabezas de luz, 8 láser, 14 tubos de pirotecnia, llamaradas de fuego frío, cañones de confeti y pistolas de CO2.

Compromiso medioambiental

Guetta es un artista muy preocupado por la sostenibilidad y su equipo ha dado instrucciones muy específicas para el área de camerinos. El disc jockey ha pedido comida orgánica comprada a productores locales y es muy estricto en su política de cero residuos. No admite envases de plásticos de un solo uso, sino que todos los alimentos deben servirse en recipientes reutilizables como cristal o porcelana. Los cubiertos deben ser de acero inoxidable y las bebidas deben servirse en botellas de vidrio, en tazas reutilizables y con pajitas de cartón. Incluso habrá contenedores de reciclaje separados cerca del escenario, a disposición del DJ y su equipo.

David Guetta ha sido nombrado por segundo año consecutivo (2020 y 2021) el mejor DJ del mundo, galardón que anualmente concede la revista británica DJ Mag. Anteriormente, ya lo había ganado en 2011. A lo largo de su carrera ha vendido más de 45 millones de discos —más que ningún otro disc jockey en la historia— y suyas son algunas de las canciones de dance pop más conocidas de este siglo, como ‘When Love Takes Over’, con vocales de Kelly Rowland, ex de Destiny’s Child; 'Titanium’ con Sia; o ‘Sexy Bitch’ acompañado de Akon. Su sonido ha mutado y ahora define su música con la etiqueta de future rave.

Una dilatada carrera

A sus 54 años, y de origen francés, es un referente mundial en la música electrónica; a lo largo de su carrera artística ha vendido más de 45 millones de discos. Es además uno de los productores musicales más cotizados en la actualidad, y en está considerado entre los mejores DJ del mundo.

Pese a que empezó su dilatada carrera con tan solo 17 años, el DJ francés siempre ha conseguido dar con la tecla de los gustos de su público a nivel mundial. Gracias a eso, es de sobra conocido todo el éxito que ha tenido. El francés, conocido internacionalmente, acumula infinidad de reproducciones en todas sus canciones en plataformas como Spotify.

Desde la tan conocida Memories, hasta su última colaboración con Morten llamada Permanence. Pasando por canciones tan famosas como Titanium, Sexy Bitch o Play Hard.