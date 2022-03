David Guetta hace crecer su concierto en El Puerto con artistas invitados

El concierto veraniego de David Guetta en El Puerto, que tendrá lugar el domingo 24 de julio en el recinto ferial Las Banderas, se amplía con la presencia de tres artistas invitados, el dj estadounidense Acraze y los españoles Brian Cross y Abel Ramos. Así, el evento crece y tendrá el formato de un mini festival con más de 6 horas de música de baile, según informa la organización en un comunicado.

El fichaje bomba del francés es Acraze, un joven dJ y productor de 26 años procedente de Staten Island (EEUU) que se erige como una de la grandes sensaciones de la música dance. Su nombre se hizo famoso globalmente de forma repentina el pasado septiembre con el hit viral Do it to it, un pegadizo remix en clave funky house de un tema original del cuarteto Cherish, se expandió como la espuma en TikTok e Instagram, se convirtió en uno de los 10 temas más escuchados y vendidos en Beatport en 2021 y es sinónimo de locura cuando suena en clubs y en la radio.

Junto a él también actuarán en El Puerto dos clásicos de la escena electrónica española, el catalán Brian Cross y el madrileño Abel Ramos, dos expertos en sacudir la pista de baile en grandes festivales.

Esos tres artistas arroparán a David Guetta, el disc jockey más influyente de la historia de la cultura electrónica. A lo largo de su carrera ha vendido más de 45 millones de discos —más que ningún otro DJ en la historia— y suyas son algunas de las canciones de dance pop más conocidas de este siglo, como When Love Takes Over, con vocales de Kelly Rowland, ex de Destiny’s Child; Titanium con Sia; o Sexy Bitch acompañado de Akon.

Desde que saltó la noticia de la visita de Guetta a El Puerto como una de las paradas de su World Tour 2022 se han vendido cerca de 12.000 entradas y los palcos VIP están agotados desde hace semanas.

La promotora, Producciones Toro, tiene experiencia en la ciudad al organizar el ciclo musical DSoko Fest, además de otros grandes festivales en Andalucía como Cabo de Plata (Barbate), WeeekendBeach (Torre del Mar, Málaga) o Dreambeach (Cuevas del Almanzora, Almería).

Las entradas continúan a la venta en la web de la promotora.