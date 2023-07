El Puerto juega este verano con Nintendo Switch Tour

Los más pequeños y los que ya no lo son tanto podrán disfrutar durante este fin de semana, del 14 al 16 de julio, de una actividad única pensada para la diversión de todos en la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María. El camión rojo de Nintendo invita a todos los portuenses y visitantes a disfrutar de más de 65 puestos de juegos y encontrar su título favorito entre los 20 que estarán disponibles.

Así, los amantes de los videojuegos podrán participar en esta actividad, que tendrá lugar entre las 18:00 y 24:00 horas, y que será gratuita. Entre los juegos a los que podrán jugar durante estos días son Mario Kart 8 Deluxe, Pikmin 4, Everybody 1-2-Switch!, Nintendo Switch Sports o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, entre otros títulos.

La ciudad portuense ha sido la elegida para vivir unos días de gran diversión. El protagonista indiscutible de estas actividades será Mario Bross, un personaje que ha acompañado durante los últimos años a varias generaciones de todas las edades. Desde los tiempos de Game Boy, hasta los expertos de Nintendo Switch, todos ellos podrán disfrutar de un evento único y veraniego en la localidad.

Gracias a los modos multijugador y que sus juegos son aptos para todos los públicos, la familia y amigos podrán disfrutar en equipo de esta aventura. Para los gamers más avanzados, podrán jugar en modo experto con títulos como Metroid Prime Remastered y, muy especialmente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la más reciente entrega de una saga clásica llena de prestigio.

Los menos versados en consolas disfrutarán con los títulos de interfaz intuitiva: Super Mario Party, Nintendo Switch Sports o Everybody 1-2-Switch!, una de las grandes novedades de este año, con desternillantes competiciones a base de minijuegos que admiten de dos hasta 100 participantes. Para ello no será necesario aprender combinaciones de botones para participar y ganar, muchos de ellos utilizan los sensores de mandos Joy-Con que trasladan a la pantalla los movimientos del cuerpo del jugador.

Los grupos de amigos también encontrarán opciones para emprender juntos diferentes aventuras, gracias a los modos multijugador de muchos de los títulos presentes en la gira, con una vertiginosa carrera de coches con Mario Kart 8 Deluxe, una guerra de pintura en Splatoon 3 o un intenso combate en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura.

Aquellos que prefieran juegos de exploración y resolver puzles alejándose de un ritmo frenético hallarán títulos como Luigi’s Mansion 3 o Pikmin 4, una de las novedades de este verano (en versión demo), que embarca en una aventura de rescate espacial, con los adorables y diminutos Pikmin como ayudantes. Además, los primeros visitantes en acudir a la carpa cada tarde se llevarán un pequeño regalo con el sello Pikmin, un paquetito de semillas para que la diversión siga floreciendo en casa.