El vídeo de Instagram que muestra el espectacular atardecer en estas piscinas naturales de Chiclana

'No filters needed' o lo que es lo mismo, la belleza no necesita filtros. Esta frase se ha convertido en una de las más repetidas en redes sociales como Instagram. Como si de un escaparate se tratase, los miles de usuarios que visitan la provincia de Cádiz no han dejado de postear sus mejores posados y paisajes para posturear con sus seguidores. En búsqueda de la foto perfecta no han faltado los atardeceres gaditanos, considerados uno de los más bonitos de España.

En este afán por descubrir las puestas de sol más idílicas hemos compartido, a través del creador de contenido de viajes @_jozito_, uno de los lugares que presenta más magia de la costa de Chiclana. En su perfil hemos podido ver un vídeo en el que demuestra que «la belleza no tiene filtros» y deja a sus seguidores de Instagram impresionados con la magia de este atardecer con tanto encanto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jozito - Blog de Viajes ✈ (@_jozito_)

El vídeo está grabado en las maravillosas piscinas naturales que se forman sobre el fondo de roca en Sancti Petri. Su anaranjado cielo se funde con el intenso azul de las aguas del Atlántico, creando una imagen única y soñadora. Los más bohemios aprovechan este momento mágico de paz para disfrutar de unas increíbles vistas al castillo de Sancti Petri desde este enclave de Chiclana.

Además de poder darte un baño inolvidable y tranquilo en las piscinas que se forman en esta playa de Sancti Petri, también podrás fotografiar las mejores puestas de sol de la localidad. Si quieres darle un giro a tu Instagram y deslumbrar a tus seguidores no dudes en marcarte un posado jugando con la creatividad de la cámara. Eso sí, no olvides que la belleza no necesita filtros, así que aprovecha la luz de este lugar mágico para sacarle más partido a tus encantos.