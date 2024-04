Despesques 2024: Ángel León reunirá a los mejores cocineros del mundo en Benalup

Más de 80 estrellas Michelin conocerán el arte de la pesca a pie en la marisma salinera en la cuarta edición de Despesques 2024 organizado por Ángel León. Este evento se celebra cada dos años en el Wakana Lake, en el término municipal de Benalup; y en esta nueva edición será los días 19, 20 y 21 de abril. En esta cita participarán los mejores cocineros del mundo, poniendo en valor la excelencia gastronómica.

Con el objetivo de promover una revolución sostenible, en este foro de debate internacional se reflexiona sobre el papel que la hostelería quiere asumir en la sociedad aprovechando el altavoz de este sector. Hace seis años que comenzaron estos despesques en el que “los cocineros vienen a escuchar, lo importante es la convivencia”, en palabras de Ángel León.

Programación

La primera jornada arranca este viernes 19 de abril en la Bahía de Cádiz, donde se darán cita los 50 cocineros más influyentes del mundo, muchos de ellos con tres estrellas Michelin. A bordo de un barco en la Bahía se les contará la historia de la trimilenaria de Cádiz. Durante este día los chefs degustarán comidas tradicionales con pescados de estero, ostiones o tortillitas de camarones cocinado por gente de la zona, destacando así la gastronomía tradicional. El segundo será en las Marismas del Barbate y el tercero en el espacio Wakana Lake, en pleno corazón del Parque Natural de los Alcornocales.

El programa de esta edición incluye conferencias, talleres y demostraciones. De esta manera, el chef y su tripulación se rodearán de expertos que aportarán nuevas ideas, enfoques innovadores y conocimientos especializados. Despesques 2024 tiene un programa diverso que incluye conferencias magistrales, talleres prácticos y demostraciones culinarias.

El periodista Manu Sánchez será el maestro de ceremonias en un programa en el que participarán figuras conocidas como Iñaki Gabilondo, Elsa Punset o John Carlin, periodista que conoció de cerca a Nelson Mandela. En cuanto a la jornada del domingo, Antonio Maqueda, experto de la Universidad de Harvard hablará sobre los plásticos y cómo afectan negativamente a la cocina.

La creatividad y la música también estarán dentro de este programa de actividades. En cuanto a la comida, lo mejor de la gastronomía de la provincia se pondrá en la mesa para que ofrecer productos del mar, quesos de la Sierra y guisos marineros elaborados por mujeres de Barbate.

Presencia de los mejores chefs del mundo

Entre los chefs internacionales que participarán en Despesques 2024 estará Janaina Torres Rueda, la chef brasileña elegida este año Best Female chef del Mundo por The World's 50 Best Restaurants; Pía León, la cocinera peruana mejor posicionada de su país, quien dirige junto a Virgilio Martínez Central, el Mejor Restaurante del Mundo en 2023, y está a cargo de Kjolle y del Centro MIL; el chef neozelandés Vaughan Mabee, el chileno Rodolfo Guzmán de Boragó, Mitsuharu "Micha" Tsumura el chef de Maido (Mejor Restaurante de América Latina en 2023 según The World's 50 Best Restaurants); el célebre Pastry Chef Antonio Bachour desde Miami.

Desde México llegan Jorge Vallejo, del restaurante Quintonil, Edgar Nuñez, de Sud777, Roberto Solís desde Yucatán, y el mexicano Santiago Lastra desde Londres. Además, participarán Atsushi Tanaka (A.T. en París), Jorge Avillez y João Oliveira (Portugal), el colombiano Álvaro Clavijo, Jaime Pesaque (Perú), Tomás Kalika (Argentina), así como otras talentosas y reconocidas chefs internacionales como Ana Ros (Eslovenia) , Leonor Espinosa (Colombia) y Manu Buffara (Brasil).

Desde España serán más de 60 chefs, entre ellos Jordi Roca, Albert Adriá, Eneko Atxa, Begoña Rodrigo, Ricard Camarena, Vicky Sevilla, Jordi Cruz, Sacha Hormaechea, Quique Dacosta, Andoni Luis Aduriz, Paco Morales, Albert Raurich, Pedro Subijana, Fina Puigdevall o Martina Puigvert.