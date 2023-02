Descubre las leyendas de las casas encantadas y los túneles secretos de Cádiz

Cádiz está considerada como la ciudad más antigua de Occidente y fundada en 1104 a.C. por lo fenicios. De aquellos años quedan las historias y, también leyendas, de todas las civilizaciones que han pasado por la capital gaditana y que conforman el Cádiz que conocemos actualmente. El guía turístico Jesús Carrillo, a través de su canal de YouTube nos acerca las curiosidades y los misterios que envuelven a la capital gaditana.

¿Qué hay de verdad en las Cuevas de María Moco?

Muchos sienten la curiosidad de conocer más sobre este lugar plagado de misterios y leyendas; pero también de los más ocultos de Cádiz ya que se trata de unas galerías subterráneas que van desde la playa de Santa María hasta la estación de tren de Renfe. Según cuenta Carrillo en el vídeo, "estas galerías eran de carácter defensivo y se utilizaba en épocas pasadas para proteger la ciudad de posibles riesgos de que fueran invadidas o atacadas".

Son muchas las leyendas que envuelve este lugar tan misterioso y Jesús Carrillo cuenta en el vídeo que "en los alrededores e interiores estas cuevas estaban habitadas por personas sin hogar y de etnia gitana". Partiendo de esta premisa, una de las leyendas que da valor al nombre de estas cuevas es que "una de las mujeres se llamaba María y tenía a su cargo unos pavos y los llamaba mocos. De ahí que le dijeran María la que tiene mocos o la que cuida mocos", explica el guía turístico gaditano. Para evitar que los niños accedieran a estas galerías subterráneas y se perdieran, las familias inventaron la historia de que María era una bruja maligna.

Actualmente, estas galerías están inhabilitadas, excepto un tramo, pero se encuentra en una propiedad privada y no se puede acceder. Sin embargo, Cádiz está repleta de galerías y túneles por los que sí se puede transitar, como por ejemplo, las galerías del Teatro Romano.

La Casa del Pirata

Una ciudad rodeada de mar solo puede atraer leyendas e historias de piratas. Una de esas historias se centra en la Casa del Pirata, de propiedad privada, que se encuentra en la calle Beato Diego de Cádiz y que llama mucho la atención de los más curiosos. Según detalla Jesús Carrillo, pertenecería a la familia de Miguel Azopardo. "Tiene una arquitectura única y especial en la ciudad. Tiene entradas secretas, una escalera de caracol, un armario que si lo abrimos nos lleva a otra habitación e incluso una compuerta para bajar a otra planta" Además, "el techo del salón tiene una pintura de Felipe Abárzuza, el mismo que pintó el techo del Gran Teatro Falla. También encontramos otra de sus pinturas en el Café Royalty". Según describe Jesús Carrillo, "es una casa muy particular y con un toque mágico".

Lamentablemente al ser propiedad privada no se puede visitar, pero sí podemos conocer la leyenda que envuelve este mágico lugar. Según cuenta el guía turístico en el vídeo, un comerciante hizo un gran tesoro en ultramar y al volver a casa le dijo a su mujer que tenía que marcharse para conseguir la fortuna que había escondido. Su esposa le pidió que no se fuera y él le dijo que con todo el oro que conseguiría si a ella le pasara algo, la podría enterrar en oro. A su vuelta, su mujer enfermó y falleció y el comerciante cumplió con su palabra enterrando a su mujer en oro en una de las habitaciones de la casa. Esto no pudo mantenerse en secreto y llegó a oídos de unos ladrones que entraron a robar, pero el hombre acabó con ellos. Queda la incógnita de si el comerciante acabó en la cárcel o si se marchó en barco de la ciudad.

Edificio Amaya

Otra de las respuestas es sobre el Edificio Amaya que se encuentra justo en la esquina, en la zona de las terrazas de los restaurantes, de la Plaza de San Juan de Dios. Quizás sean pocos los que al pasar no se hayan percatado de que en la esquina del edificio Amaya se encuentra la imagen de la Virgen del Carmen, como muestra el guía turístico en su vídeo. Como dato curioso, antiguamente la Plaza de San Juan de Dios se llamaba Plaza de la Corredera y es que "en ese hueco donde está el edificio había una pequeña e improvisada plaza de toros donde se realizaban corridas de toro, de ahí que se le dé el nombre de la Plaza de la Corredera".

Casa de los espejos

Otro lugar que está repleto de leyendas y misterios es la Casa Palacio que está en el paseo de la Alameda Apodaca. En esa casa vivía una familia compuesta por un hombre y su hija y la madrastra de ella. La hija era el ojito derecho de su padre, se desvivía por ella y esto encelaba a su esposa, la madrastra de ella. El hombre siempre estaba de viaje y en esta ocasión tenía que volver a emprender otro viaje y se despidió de su hija con tanta efusividad que la madrastra entró en un estado de locura y envenenó a la hija durante la ausencia de su padre.

"El padre regresa y le trae a su hija uno de esos famosos espejos que siempre le traía de sus viajes. Es por eso por lo que la casa está repleta de espejos. Cuando recibe la noticia del fallecimiento de su hija por extrañas circunstancias, no podía dormir y al escuchar un ruido se levantó de la cama para ver qué ocurría", explica Jesús Carrillo. Según concluye la leyenda, en varios de esos espejos se representó la imagen de la hija siendo envenenada e incluso contándole al padre la causa de su muerte. El hombre terminó denunciando a su mujer, la cual acabó en la cárcel y él se marchó con su barco para siempre. No se sabe lo que es verdad y lo que es mentira de toda esta historia. La realidad, según narra el guía turístico, es que esta casa guardaba en su interior numerosos espejos y tenía ese halo de misterio propio de una casa que durante muchos años fue abandonada hasta que fue reconvertida y reformada en apartamentos turísticos.