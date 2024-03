El fuerte vínculo que guarda Camarón de la Isla con el Nazareno de San Fernando

El flamenco y la Semana Santa de San Fernando están muy relacionadas, sobre todo con una de las imágenes más veneradas de la Bahía de Cádiz como es el Nazareno del municipio isleño. A través del programa de Canal Sur, Andalucía en Semana Santa, hemos podido conocer de la mano de Enrique Romero la relación que guarda Camarón de la Isla con la Semana Santa de San Fernando.

Antes de hablar de la devoción que sentía el cantaor flamenco por esta imagen, es importante saber que existe una tradición local que habla del hallazgo del Nazareno como si de una leyenda de una novela de misterio se tratase. Para ello, el periodista Enrique Romero se remonta al siglo XVII, para hablar de “la leyenda de los genoveses y el baúl del nazareno”.

Cuenta la leyenda que dos genoveses llegaron al Mesón del Duque con un baúl pidiendo alojamiento y, el mozo de la taberna al ver que tenían comportamientos extraños trató de saber qué pasaba hasta que lo descubrieron y lo mataron. Tras el crimen los italianos huyeron dejando el baúl y los propietarios vieron el secreto que escondían. Así fue como llegó el Nazareno a San Fernando, hasta que años más tarde los situaron en la iglesia Mayor donde se encuentra actualmente.

Para conocer más sobre el vínculo entre Camarón de la Isla y el Nazareno, Enrique Romero visitó la Venta Vargas, uno de los establecimientos con más solera del municipio isleño. En sus paredes, como si de un museo se tratase, cuelgan retratos del cantaor flamenco y otras figuras relevantes del cante que pasaron por sus tablas. Le recibe sus propietarios Manuela Fontao y Lolo Picardo, quienes explican la devoción que sentía el artista a la imagen del Nazareno.

Coincidiendo con el 250 aniversario, el Nazareno recorrió todos los barrios de San Fernando e hizo escala en la Venta Vargas también. Además, desde entonces tiene lugar un ‘duelo de saetas’ que se da todos los años desde el emblemático Balcón de Caracol, donde se le canta al cristo de la Tres Caídas y multitud de vecinos y turistas disfrutan de estos cantes. De hecho, uno de los grandes momentos de la Semana Santa isleña es el paso de esta cofradía frente a la Venta Vargas, donde la noche del Jueves Santo los saeteros le cantan al titular.

"A la iglesia Mayor fui a pedirle al Nazareno que me salvara a mi padre, me contestó que no, que dejaba a mi madre", es una de las canciones por seguiriya que le llegó a dedicar Camarón de la Isla al Nazareno de San Fernando. Durante el programa, Enrique Romero se encuentra con la viuda de José Monge Cruz, Dolores Montoya ‘la Chispa’, quien recuerda cómo vivían ambos la Semana Santa y muestra el camarón que lleva puesto en su túnica el Nazareno en referencia al cantaor flamenco.

Otro de los vínculos que guarda Camarón de la Isla con el Nazareno es a través de la música. Y es que, según pudimos ver en el programa, la Agrupación Musical Lágrimas de Dolores interpreta la canción de la Leyenda del Tiempo para la salida de la Hermandad del Nazareno.