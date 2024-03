El vídeo de TikTok que recomienda los mejores sitios para ver la Semana Santa de San Fernando

Solo faltan unos días para que comience la Semana Santa y los amantes de esta festividad ya tienen elaborado su itinerario personal para no perderse los mejores momentos. Cada municipio gaditano ya ha presentado la guía de hermandades, horarios e itinerarios, pero a través de las redes sociales puedes conocer algunas recomendaciones para vivir una Semana Santa diferente.

En el caso de San Fernando, un año más se celebrará de la mano de sus 22 hermandades de penitencia, al ritmo de sus marchas procesionales y cientos de cofrades. Esta Semana Santa es una de las más especiales de la provincia y, por esta razón, te invitamos a conocer los mejores sitios para disfrutar de ella según la experiencia de una usuaria de TikTok.

“Si eres de San Fernando y no sabes por dónde moverte para ver la Semana Santa, o si no eres de aquí pero igualmente la vas a ver este año, quédate porque te voy a decir los mejores sitios para ver cada hermandad”, así comienza explicando la usuaria de TikTok, La Trepá de Carrillo, un vídeo que ya cuenta con casi 25.000 reproducciones y casi 1000 me gustas en esta famosa red social.

Tal y como puedes ver en el vídeo compartido por esta usuaria, explica desde su experiencia personal los mejores lugares donde disfrutar de la Semana Santa isleña. De esta manera, esta festividad arranca el Domingo de Ramos recomendando la salida de la Borriquita para conocer “la esencia” de este paso ya que “es la primera hermandad que sale”. Siguiendo por Columna, la usuaria recomienda verla por la calle Capataz Nicolás Carrillo “porque se va adentrando en su zona de la iglesia Mayor y es super bonito verla por sus calles en la recogida”. Para finalizar el Domingo de Ramos, Humildad y Paciencia en la calle Manuel de Arriaga, “es increíble este paso de misterio por esa calle tan estrecha, es lo mejor que vais a ver ese día”.

Lunes Santo

La recogida del Medinaceli “es la más bonita”, mientras que el Ecce Homo “recomiendo verlo por el Teatro de las Cortes”. Según cuenta desde su experiencia, “ese pedazo de paso de palio y de misterio lucen muchísimo por esa zona”. Para acabar, recomienda ver Afligidos en su Carrera Oficial “porque un paso de esa talla luce muchísimo”.

Martes Santo

El paso de Caridad por Pérez Galdós “te deja sin palabras, si no lo habéis visto nunca recomiendo que lo hagáis. La banda tiene un repertorio que enriquece al paso de misterio”. En cuanto a la Oración del Huerto, recomienda verla en la calle San Rafael “que es cuando se acerca a su Templo, la Pastora”. Para finalizar el día, no puedes perderte la recogida del Prendimiento, “que se recoge en la iglesia del parque, es preciosa”.

Miércoles Santo

La usuaria recomienda ver el de Vera Cruz por la calle Churruca, “impresiona un montón ese paso tan pesado que los cargadores antiguos lo llamaban el miura de lo que pesaba. Es impresionante ver ese paso esquivando los cables tan gordos de esa calle”. En cuanto al Gran Poder un buen lugar es el Puente de la Bazán y Servitas en Maestro Portela, “considerado el mejor paso de San Fernando”.

Jueves Santo

Misericordia en la calle Cardenal Spínola, “una calle espaciosa y se lucen bastante a la luz del día”. Tres Caídas, “otra hermandad que sale de la Bazán, no os puedo recomendar otro sitio que este puente”, además “es de los que más pesan y es una maravilla”. El Perdón en la Carrera Oficial y para acabar “tenéis que ver la Expiración, más conocida como el Silencio, a la salida en la tarde noche y está todo apagado”. En cuanto a la Madrugá, recomienda ver la salida del Nazareno.

Viernes Santo

La recogida del Santo Entierro, “salen de noche con todo apagado y se recogen en un ambiente mágico”. Para ver la Soledad “recomiendo verla en la calle Murillo”. La Hermandad de Desamparados en la calle General Serrano y la Virgen del Rosario por el cementerio.

Domingo de Resurrección

El colofón a la Semana Santa de San Fernando llegar el Domingo de Resurrección, siendo la recogida uno de los mejores momentos por la emoción de haber vivido esta festividad de manera intensa y saber que es el último paso hasta el año que viene. Los comentarios del vídeo no se han hecho esperar y algunos coinciden con estas recomendaciones, y otros aportan sus propias experiencias. Y tú, ¿conoces algún sitio más para ver los mejores momentos de la Semana Santa de San Fernando?