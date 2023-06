Cádiz es recomendada por The Sun por ser una ciudad "sin aglomeraciones" y con una gastronomía "increíble"

El verano se aproxima y los turistas ya han comenzado a pensar donde pasarán sus días de descanso. España es uno de los lugares favoritos por los europeos para pasar las vacaciones de verano. Por este motivo, el diario británico The Sun ha publicado este domingo un reportaje en el que recomienda a sus lectores visitar Cádiz, de la cual destaca que no sufre “aglomeraciones” y donde la gastronomía “es increíble”. No es la primera vez que un medio internacional destaca la belleza y los encantos de la capital gaditana, algunos como The Guardian, The Times o The New York Times se fijaron también en los atractivos de Cádiz.

Según The Sun, “empaparse del ambiente le da una visión especial de un lado muy diferente de España a la Costa del Sol, más trillada”; resaltando además que por estas fechas “los pueblos se llenan de luces brillantes y actuaciones de flamenco” en la ferias.

En cuanto a la ciudad, la periodista de The Sun recomienda pasar por el Callejón del Duende, "la calle más estrecha de la ciudad que está llena de plantas y flores". Además cercano a la calle con más duende de Andalucía, se encuentra el Teatro Romano, que tiene entrada gratuita. En el casco histórico de Cádiz también es imprescindible visitar la catedral de la ciudad de la que destaca “su cúpula de oro brillante, que fue diseñada para que los barcos pudieran ver la ciudad portuaria a la luz del día”.

En cuanto a la comida, la periodista de The Sun habla también de la “suntuosa” comida que pudo saborear, no solo en la ciudad gaditana, también en otros pueblos que visitó durante su estancia de cuatro días en Cádiz. No podía irse de la ciudad “sin probar un café bombón”, así como la gastronomía basada en los productos del mar como el atún y el vino de jerez.

Más allá de Cádiz hay muchos lugares por explorar, pero ella se decantó por Vejer y Conil de la Frontera. Del primero lo describe como “un pintoresco pueblo de montaña con miradores con vistas a los campos de naranjos y al Estrecho de Gibraltar”. Mientras que el segundo pueblo gaditano “es famoso por sus edificios encalados y sus abundantes platos de atún rojo”. Aprovechando su visita en Conil subió a la Torre Guzmán, “una fortaleza medieval convertida en un mirador panorámico”. Ya de vuelta a Cádiz, no puedes irte de la ciudad sin haberte dado “un chapuzón” en la playa de La Caleta.