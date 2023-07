La playa de Cádiz donde podrás disfrutar de una noche mágica de estrellas

Uno de los planazos del verano en la costa gaditana es disfrutar de una agradable noche de estrellas sentado en la playa. Como si de un ritual se tratase, cuando hay lluvia de estrellas, muchos se arman de sillas de playas, sombrillas, toallas, comidas y bebidas para pasar una noche mágica bajo la luz de la luna y de las estrellas.

Existe una playa de la provincia de Cádiz que no falta a su cita veraniega que lleva de nombre 'Camposoto bajo las estrellas', que tendrá lugar este sábado 29 de julio a partir de las 20:00 horas. Dentro de la programación no faltará la música en directo junto a los chiringuitos, actividades lúdicas como zumba, batucada, relajación, astronomía y fuegos artificiales. Tampoco faltará una de las actividades más especiales de la noche, la suelta de farolillos voladores que iluminarán el cielo nocturno de una de las playas vírgenes del litoral gaditano. Otra de las fiestas nocturnas de Camposoto tendrá lugar el 19 de agosto, See you Sun, pensada para despedir la temporada de verano.

Programación para este 29 de julio