Cuatro de los veinte pueblos de Cádiz que buscan nuevos vecinos están certificados como los más bonitos de España

Cada vez son más los que se deciden por dar el salto al mundo rural, alejados del ruido, el estrés y el alto coste de la vida en la ciudad. Así que aquellos que quieran comenzar una nueva vida en algún municipio rural, deberá saber que la Junta de Andalucía ha creado un portal llamado Vive Más Andalucía, donde encontrarás un listado de 480 pueblos andaluces.

En el caso de la provincia de Cádiz, esta especie de ‘Booking rural’ ofrece veinte pueblos gaditanos que buscan nuevos vecinos. De esta veintena, cuatro de ellos, cuentan con la certificación de Pueblos Más Bonitos de España: Grazalema, Zahara de la Sierra, Setenil de las Bodegas y Castellar de la Frontera.

Grazalema

Este pueblo de Cádiz fue reconocido en el año 2017 por la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España. Actualmente cuenta con 2.007 habitantes, así que forma parte de este ‘Booking rural’ para acoger nuevos vecinos. Este pueblo gaditano es uno de los lugares más lluviosos de España, por lo que le confiere una vegetación exuberante. Está repleto de rutas de senderismo para explorar el Parque Natural Sierra de Grazalema y disfrutar de un entorno natural único en la provincia gaditana.

Grazalema / Alberto Loyo

Zahara de la Sierra

Este pintoresco pueblo gaditano es una auténtica imagen de postal. El embalse de Zahara-El Gastor se encuentra a las faldas de este pueblo, ofreciendo una panorámica de una belleza indescriptible. Cuenta con 1.360 habitantes y desde el año 2018 ostenta el título de ser uno de los más bonitos de España. Sus casas blancas, sus callejuelas de origen medieval y los restos de la Torre del Homenaje dominando las alturas, hacen de él un lugar muy especial.

Zahara de la Sierra a vista de pájaro / Andrés Barrera

Setenil de las Bodegas

No es de extrañar que este pueblo de Cádiz que nace de una gran roca también ostente este título de belleza a nivel nacional desde 2019. Con 2.636 habitantes, es otro de los pueblos más famosos de la provincia gaditana. Su ruta del amor por sus calles rocosas acapara toda la atención para los más creativos, así como su peculiar arquitectura causada por la erosión del río Guadalporcún.

Setenil de las Bodegas nace de una gran roca / andalucia.org

Castellar de la Frontera

En el Campo de Gibraltar, enclavado en el Parque Natural de los Alcornocales, se encuentra este pueblo gaditano que parece haber salido de un cuento. Tiene 2.990 habitantes y fue el último en incorporarse a esta prestigiosa asociación. Visitarlo es como si te adentraras en un cuento de princesas ya que está completamente fortificado. Su castillo medieval es impresionante y sus calles empedradas te llevarán a contemplar la belleza de su entorno natural desde cualquiera de sus miradores.