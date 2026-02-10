El zasca de la leyenda del Cádiz CF Carmelo a Ontiveros: "Le gustan más los 'phoskitos'..."

La actualidad del Cádiz CF pasa por la pésima racha que eleva a cuatro el número de derrotas consecutivas, las más reciente la sufrida (2-1) en el encuentro ante el Almería disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado domingo 8 de febrero (25ª jornada de LaLiga Hypermotion).

Es evidente que el comienzo de la segunda vuelta es de todo menos bueno a tenor de los resultados. El conjunto amarillo ha bajado de la sexta posición a la undécima y se ha alejado de la zona de fase de ascenso, aunque aún está a tiempo de engancharse de nuevo si es capaz de entrar en en una dinámica positiva.

Carmelo Navarro es una leyenda del Cádiz CF. Jugó siete campañas en el cuadro gaditano entre finales de los 80 y principios de los 90 en la etapa más gloriosa de la entidad cadista. Es el futbolista con más partidos en Primera División en la historia del club con 223 y en total acumuló 280 encuentros sumados los de Segunda y la Copa del Rey.

El pasado mes de septiembre, el Cádiz CF puso el nombre de Carmelo a una puerta del estadio a Carmelo como homenaje a su trayectoria en el equipo amarillo.

El ex defensa y empresario sigue con atención la marcha del Cádiz CF desde El Puerto Santa María, donde es concejal del Ayuntamiento. En declaraciones realizadas en Territorio Cadista, se mostró muy crítico con Javier Ontiveros.

Carmelo Navarro dijo del talentoso jugador marbellí que "parece que no está por la labor. Yo no sé, parece que la gustan más los Phoskitos que otra cosa y entones es muy difícil tener este tipo de futbolistas ahí".

Por lado, el ex futbolista indicó que el Cádiz CF "ha hecho una apuesta muy arriesgada por la gente joven y hhora mismo no le está saliendo". En cualquier caso, ve el vaso medio lleno porque aún ve la posibilidad de que el equipo remonte el vuelo.

Tras la derrota ante el Almería en casa, "me fui con una sensación agridulce pero miro para arriba y digo en dos partidos que el Cádiz CF vuelva a estar un poco entonado estamos otra vez metidos en la pomada", remató Carmelo.