El Cádiz CF vuelve a la casilla de salida

Se supone que un equipo que acaba la primera vuelta ubicado en la sexta plaza con 34 puntos pone todo el foco en la pelea por el ascenso. En ese emplazamiento privilegiado estaba el Cádiz CF justo en el ecuador de la temporada 2025-26 y era legítimo pensar en la opción de pujar por el premio gordo. Otros equipos bien posicionados no han ocultado que su objetivo es intentar dar el salto a Primera División y con esa idea afrontaron el mercado de invierno, como por ejemplo el Burgos, próximo advesario de los amarillos en El Plantío el sábado 14 de febrero en el compromiso integrado en la 26ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Con esos 34 puntos a mitad de curso, lo normal es que el primitivo reto de los 50 para asegurar la permanencia se conviertiese en un mero trámite. De los 63 puntos que se dirimen en los 21 episodios de la segunda vuelta hasta finales del mes de mayo, el Cádiz CF necesita sólo unos 16 (una cuarta parte) para cumplir el objetivo mínimo.

El problema radica en el pésimo comienzo de esa segunda y decisiva parte del campeonato. Las alarmas se han encendido una vez que los pupilos entrenados por Gaizka Garitano cuentan sus encuentros por derrotas una vez superado el ecuador liguero. Si el cuadro gaditano hubiese mantenido el promedio de puntos que contabilizó en la primera mitad del torneo (1,6), ahora llevaría 40, estaría metido de lleno en la contienda por el ascenso y tendría el descenso a 13. Es decir, la salvación sería un asunto prácticamente resuelto.

Pero la realidad es que, colocado ahora en el undécimo lugar, la distancia sobre el 19º puesto que abre el sótano de la clasificación es de siete puntos. Así, la prioridad absoluta del Cádiz CF pasa a ser la obtención de ese medio centenar que en teoría permite renovar el pasaporte en la categoría de plata.

El capitán del equipo amarillo, Álex Fernández, se pronunció sin rodeos después de la reciente derrota en casa (1-2) contra el Almería. Afirmó que "primero hay que conseguir los 50 puntos y después soñar. Esa es la frase que nos ha llevado lejos como club. El centrocampista no quiere sabar nada que no tenga que ver con la labor más urgente: "A día de hoy hablar de algo más que no sea llegar a los 50 puntos sería un error enorme".

El Cádiz CF ha desperdiciado la oportunidad de haber encarrilado esa tarea en los compases iniciales de la segunda vuelta. Otros rivales se centran en la misión del ascenso mientras los amarillos, en medio de un atasco en la producción, vuelven a la casilla de salida.