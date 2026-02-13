La visita del Zaragoza al Cádiz CF, en una fecha novedosa

LaLiga ha dado a conocer las fechas y los horarios de los encuentros correspondientes a la 29ª jornada en Segunda División. Esa cita liguera la afrontará el Cádiz CF como local y enfrentándose al Real Zaragoza, un conjunto histórico en apuros que lleva muchas campañas consecutivas sin ser capaz de regresar a Primera.

Aunque el equipo aragonés está en horas bajas, no cabe duda que es uno de los partidos marcado en rojo en el calendario por el especial significado que despierta este adversario en el Nuevo Mirandilla.

El choque entre gaditanos y aragoneses será el primero de una larga jornada, ya que ha quedado fijado para el viernes día 6 de marzo a partir de las ocho y media. Por lo tanto, el duelo se escapa de los habituales sábados y domingos al tener que disputarse un día laboral.

El Cádiz CF llegará a ese partido después de visitar al Eibar el domingo 1 de marzo, a las nueve de la noche, lo que quiere decir que será una semana corta para la plantilla que dirige Gaizka Garitano. El Zaragoza, por su parte, se presentará en el Nuevo Mirandilla después de recibir al Burgos el sábado 28 de febrero a las 16:15 horas.