Fecha y horario del partido Eibar - Cádiz CF

LaLiga ha dado a conocer las fechas y horarios de los partidos correspondientes a la 28ª jornada, con el Cádiz CF metido de lleno en la contienda que está librando en la segunda vuelta para tratar de llegar lo más arriba posible en la clasificación.

El conjunto amarillo cruza España de sur a norte y comparece en el Estadio Municipal de Ipurúa para enfrentarse al Eibar, un rival que trata de alejarse de los puestos bajos de la clasificación y asentarse en la parta media. Es un compromiso especial para Gaizka Garitano, actual técnico cadista que entrenó varias temporadas al equipo armero.

El Cádiz CF devuelve visita al cuadro guipuzcoano, al que venció (1-0) en el Nuevo Mirandilla en el encuentro de la primera vuelta (quinto capítulo del campeonato) gracias al gol que marcó Suso en la segunda parte.

El duelo entre azulgranas y amarillos ha quedado programado para el próximo domingo 1 de marzo a partir de las 21:00 horas (nueve de la noche). El Cádiz CF afronta el choque seis días después de medirse en casa a la Real Sociedad B. El Eibar regresa a su feudo tras citarse en Riazor con el Deportivo de La Coruña.

Calendario del Cádiz CF

J26 Burgos - Cádiz CF: sábado 14 de febrero (16:15)

J27 Cádiz CF - Real Sociedad B: lunes 23 de febrero (20:30)

J28 Eibar - Cádiz CF: domingo 1 de marzo (21:00)