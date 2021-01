Valencia-Cádiz, en directo

El Cádiz CF visita esta noche (21:00) en uno de los grandes escenarios de Primera División a un Valencia en horas bajas, inmerso en puestos de descenso tras enlazar siete jornadas sin conocer la victoria. Los de Javi Gracia, viejo conocido del cadismo, cuentan además por derrotas sus dos últimos compromisos en Liga, frente a Sevilla y Granada.

El Cádiz de Cervera, por su parte, acostumbra a salir de sus malas rachas con un empate a cero y ese fue precisamente el resultado cosechado frente al Valladolid y que sirvió a los amarillos para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Ubicados en la zona media de la tabla, los cadistas esperan comenzar el año con victoria en una semana intensa, con partido de Copa en Pontevedra (jueves a las 19.00 horas) y la visita de un rival directo como el Alavés a Carranza el próximo domingo (16.15 horas).

El regreso de José Mari puede ser la gran novedad en el Cádiz, que cuenta con las bajas en la convocatoria de Salvi por Covid y Marcos Mauro y Augusto por problemas físicos, además de Nano Mesa e Iván Alejo por decisión técnica.

El Valencia, por su parte, no podrá contar con Jason y Gonçalo Guedes, expulsados frente al Granada. Sí podría tener minutos el gaditano y ex cadista Manu Vallejo, segundo máximo goleador del conjunto ché pese a no ser habitual en el once con cuatro tantos, los mismos que Maxi Gómez y uno menos que Carlos Soler.

En esta página puede seguir en directo el minuto a minuto del partido entre el Valencia y el Cádiz a partir de las 21:00 horas. Consulte aquí la previa.