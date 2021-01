Posible alineación del Cádiz CF ante el Valencia

El Cádiz CF arranca 2021 con el único objetivo de la permanencia en la máxima categoría. Con ese desafío en el horizonte, el primer paso del nuevo año lo da con la visita a Mestalla para medirse el lunes 4 de enero a un Valencia en horas bajas en el compromiso que clausura la 17ª jornada, en plena recta final la vuelta inicial del campeonato.

En territorio ché se dan cita dos conjuntos que quieren espantar fantasmas en la búsqueda del reencuentro con la victoria. Los locales encadenan siete partidos seguidos sin poner en práctica el verbo ganar y los visitantes, cuatro.

Los dos comparten un recorrido similar en los últimos tiempos: cuatro puntos de 21 los blancos frente a 5 de 21 los amarillos. Los de Javi Gracia comparecen en su feudo tras caer 2-1 en Granada. Los de Álvaro Cervera ejercen de foráneos después de empatar a cero ante el Real Valladolid en el estadio Carranza.

Ni unos ni otros andan muy finos en el periodo más reciente, pero las urgencias son mucho mayores para los anfitriones, que afrontan el choque ubicados en la zona de descenso con 15 puntos. Los gaditanos viajan con algo más de tranquilidad, situados en el tramo central de la clasificación con 19 aunque no demasiado lejos de los puestos peligrosos. A cuatro puntos. Perder sería sinónimo de complicación.

Primer partido del año y última salida de la primera vuelta para el equipo sureño, que pretende sumar y así llegar, e incluso franquear, la barrera de los 20 puntos, la mitad de los que en teoría son necesarios para convertir en realidad el deseo de la salvación.

La ambición camina pareja a la dificultad de la misión. Los gaditanos aspiran a lo máximo, pero el rival, por muy debilitado que esté, no deja ser el Valencia, uno de los históricos del balompié patrio.

Todo lo que no sea perder será bueno, aunque el Cádiz CF no renuncia al premio gordo el día de la posible vuelta de José Mari (si no desde el principio sí durante el partido) dos meses después de la lesión de rodilla que le ha impedido participar en los últimos ocho envites.

Quien sigue sin estar disponible es Salvi tras dar positivo por coronavirus el pasado martes. Augusto Fernández tampoco llega a tiempo por las molestias físicas que arrastra en las última semanas y Marcos Mauro se cae a última hora también por problemas físicos. La expedición cadista está compuesta por 23 jugadores.

Todo apunta a que Álvaro Cervera apostará por el bloque que alineó en el reciente choque contra la escuadra vallisoletana, aunque con un mínimo de dos modificaciones al haber dejado en casa a Iván Alejo después de su reciente titularidad.

La incógnita es si el técnico retrasa a Fali al eje de la zaga o lo mantiene en el centro del campo. La ausencia de un jugador de banda en la derecha propicia a priori la entrada de Álex en ese puesto que ocupó durante la segunda parte del anterior partido. La clave un día más pasa por el cierre de la portería, pero el Cádiz CF, más allá de la eficacia de su sistema defensivo, necesita afinar la puntería en el remate para poder tener opciones de volver a cabalgar por la Liga de tres en tres.

Los amarillos acumulan cuatro jornadas consecutivas sin marcar un tanto. La sequía puede ser motivo de mayor preocupación si continúan sin ver puerta una semana más.

Por su parte, el Valencia afronta el partido contra el Cádiz CF con cinco bajas. Jason Remeseiro y Gonçalo Guedes cumplen sanción tras ser expulsados en el encuentro ante el Granada. Esas dos inesperadas ausencias del centro de campo hacia arriba se unen a otras dos en la parte de atrás, las del portero Jasper Cillessen y la del central Gabriel Paulista, este último el hombres más destacado de su defensa.

La ausencia de Gabriel Paulista se puede ver compensada con la recuperación del central Hugo Guillamón y el lateral Toni Lato, pero no con la de Uros Racic, el que parecía con más posibilidades de volver al grupo hasta que el técnico ha confirmado que todavía no está al cien por cien.

El choque supondrá la primera visita del técnico Álvaro Cervera a Mestalla, club en el que militó como jugador entre 1992 y 1995 y dado el reconocido perfil defensivo que le ha dado a su equipo y las bajas del Valencia, Javi Gracia podría optar por jugar con dos delanteros, Maxi Gómez y Kevin Gameiro, o bien por recuperar a Kang In Lee, inédito en las últimas semanas.

Todo ello sin descartar al ex jugador del club gaditano Manu Vallejo, quien a pesar de no haber jugado todos los minutos se ha convertido en el atacante más activo del Valencia reciente cuando ha estado sobre el césped en un contexto en el que Maxi Gómez no jugó un sol minuto en Granada por decisión técnica, pero con el Gracia ha señalado que cuenta para este partido. Podría ser el día en que el chiclanero se enfrente por primera vez al Cádiz CF.

Alineaciones probables

Valencia: Jaume Doménech, Wass o Thierry, Diakhaby, Mangala o Hugo Guillamón, Gayà, Musah, Esquerdo o Wass, Carlos Soler, Cheryshev, Gameiro y Maxi Gómez o Manu Vallejo.

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Cala, Alcalá o Fali, Espino, Fali o José Mari, Jonsson, Álex Fernández, Alberto Perea, Lozano y Negredo.

Árbitro: Medié Jiménez (catalán).

Estadio: Mestalla (21:00/Movistar LaLiga).