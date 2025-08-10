Trofeo Carranza: un triunfo que no tapa las carencias del Cádiz CF

Gaizka Garitano viene diciendo que los resultados es lo de menos en los ensayos de pretemporada, para bien y para mal. Pues el triunfo cosechado contra el Córdoba en el Trofeo Carranza, en la tanda de penaltis después del 1-1, tiene ese mismo tratamiento pero ya con el análisis de lo que mostró el Cádiz CF en el partido y su realidad una vez finalizada la pretemporada. Conclusión: queda mucho por hacer a una semana del estreno en Liga.

La cita en el 'Trofeo de los trofeos', venida a menos, deja a un conjunto cadista que despide a Chris Ramos sin hacerlo, que da la bienvenida a Jorge Moreno y que pone sobre la mesa una lista de problemas que tienen que resolverse en veinte días, el tiempo que tarda el mercado en echar el telón. Nadie mejor que Gaizka Garitano para poner voz a lo que sucede en su equipo. Nadie mejor que el entrenador del Cádiz CF para expresar su preocupación.

"Estamos lejos de lo que quiero y nos faltan efectivos. Queda mucho mercado y hay que reforzar la plantilla. Ahora mismo no somos un equipo con potencial superior al resto". Esta reflexión del vasco es la prueba más evidente de aquello de "Houston, tenemos un problema". Y aunque tiene solución, nadie puede negar que preocupa viendo que en una semana el Mirandés será el primer rival a batir.

No hay que ser un lince para entender que el mensaje de Garitano apunta a los responsables del Cádiz CF en traer más jugadores y seguir dando bajas bien con rescisiones o cesiones. La realidad del equipo a 10 de agosto es que se va un delantero como Chris Ramos que tiene su peso en el proyecto, a pesar de sus detractores, y que no parece fiable del todo que Álvaro García Pascual y Roger Martí sean elementos ofensivos suficientes para hacer una buena temporada. El Cádiz CF, como cualquier equipo en Segunda, necesita gol a partir de no encajarlos -ese es otro debate-, que es la madre de muchas batallas para soñar con estar en la zona alta de la tabla.

La cuestión es que no hay una seguridad ejemplar por delante del portero ni el ataque es el terror de las defensas contrarias. El Trofeo Carranza del Cádiz CF mostró lo que puede dar la calidad de Suso y Ontiveros pero, ojo al dato, no solo de esos dos futbolista vive un proyecto. Sin ir más lejos, a Ontiveros contra el Córdoba se le 'olvidó' que hay que defender para que Carracedo no tuviera un carril libre de obstáculos por el que llegó el peligro blanquiverde.

Falta equilibrio entre unas líneas y otras porque las dudas se multiplican a las puertas de la Liga, por ejemplo con Brian Ocampo, un jugador capaz de lo mejor y lo peor cuando fue fichado por lo mucho de lo primero que mostraba en Uruguay. Y es que Garitano no quiere 'parches' ni tiene claro aquello de segundas o terceras oportunidades porque a partir de septiembre se tiene que 'comer' lo que Juan Cala le deje en el plato de la plantilla. Algún descarte incluido.

El 'forzado' debut de Jorge Moreno fue un anuncio claro de que falta un central, más aún con Fali en la línea de las últimas campañas en cuanto a sus problemas físicos. Mejor o peor, sobrevalorado o no, ya no está Víctor Chust y no se puede ir con peores opciones durante 42 jornadas.

La venta de Chris debe dar para inscribir fichajes, ajustar el límite salarial... y se supone que para traer algunos fichajes importantes aunque por ahora suene, para suplir al gaditano, un delantero que el año pasado peleó evitar el descenso a Segunda Federación. Garitano sabe que cuando las cosas vayan mal en el Cádiz CF, su cabeza será la primera en caer, por eso habla claro y alto por si alguien no se ha enterado.

Que sí, que el Cádiz CF ha ganado el Trofeo Carranza -en los penaltis-, que los resultados en pretemporada no es lo más importante y que restan veinte días para que lleguen los partidos de verdad y se pueda cerrar la plantilla soñada. Pero las sensaciones, esas que el sábado en las gradas del estadio desprendían cierto runrún, están preocupantemente frescas recordando lo sucedido en las dos últimas temporadas.