Garitano no oculta la realidad del Cádiz CF: "Estamos lejos de lo que quiero y nos faltan efectivos"

Después de la victoria en penaltis sobre el Córdoba en el trofeo Ramón de Carranza, Gaizka Garitano pasó por la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla para exponer sensaciones de lo acontecido en el césped.

"Ha habido muchas alternativas para ambos equipos, es difícil sostener el ritmo en los partidos de pretemporada. Ha sido muy parejo".

En cuanto a la labor defensiva de los suyos, explicó que "hemos estado bien, el Córdoba es un rival que aprieta mucho y lo pudimos comprobar el año pasado". "El año pasado el Córdoba dominaba los partidos, con muchas ocasiones, pero nosotros hemos tenido las nuestras, pero creo que, a nivel organizativo, no ha estado mal".

El estreno de Suso en el Nuevo Mirandilla como futbolista del Cádiz CF. "Lo he visto muy bien, llevaba mucho tiempo parado y por tema médico solo ha podido disputar 45 minutos. A partir del lunes intentar que coja el ritmo y el punto para que esté más tiempo en el terreno de juego".

La decisión final con David García. "Su suplencia no tiene nada que ver con una posible salida. Y es el jugador que más minutos ha disputado esta pretemporada", aclaraba.

Análisis de la pretemporada y del futuro. "Estamos lejos de lo que quiero y nos faltan efectivos. Queda mucho mercado y hay que reforzar la plantilla. Ahora mismo no somos un equipo con potencial superior al resto".

De cara al debut liguero del Cádiz CF contra el Mirandés. "Llegamos justos, algunos no están al cien por cien y hay posiciones en las que nos faltan recursos. El equipo no está completo para ser competitivo y hay 20 días de mercado".

Para acabar, se le preguntó por la aportación de Brian Ocampo. "Es muy bueno en unas cosas y no tanto en otras. Cada jugador tiene unas características y siempre hay que exigirles el máximo. Estamos en un club importantísimo y la actitud es innegociable, eso ha quedado y va a quedar claro conmigo".