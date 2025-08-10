El Cádiz CF cierra el traspaso de Chris y ya tiene sustituto

Chris Ramos se mantenía este pasado sábado en un compás de espera final mientras su club, el Cádiz CF, y el Botafogo tenían ya cerrados todos los aspectos que llevarán al delantero al otro lado del Atlántico. Desde hace dos días se supo que el destino del aún atacante cadista se alejaba del Rayo Vallecano, que era el último equipo que se mostró interesado. Las cantidades se han ajustado a la espera de que este domingo sea oficial la venta.

El Cádiz CF se jugaba mucho en esta operación y por eso ha elevado el listón de su petición hasta el punto de que la salida de Chris se lleva a cabo por una cantidad que esté alrededor de los cinco millones de euros, y que este sábado quedó firmada. Hay que tener en cuenta que el Lugo se reservó el 25% de la venta del jugador al equipo amarillo y debe pillar un ‘pellizco’. Chris no estaba participando en los últimos amistosos y su adiós será un hecho en horas.

Le aguarda una apasionante aventura en el Botafogo, de la mano del técnico Davide Ancelotti, hijo del ex entrenador del Real Madrid. El ariete gaditano estuvo viendo a sus compañeros en el Trofeo Carranza, y a la salida del campo los saludos y vídeos que le hacían eran claramente una despedida.

La negociación está cerrada y firmada a la espera de que el Cádiz CF la haga oficial. Incluso el futbolista gaditano ya se ha despedido de sus compañeros, cuerpo técnico y del personal del club; todo apunto para poner rumbo a Brasil, donde a partir de ahora seguirá su carrera.

Vladyslav Kopotun, principal candidato para sustituir a Chris Ramos.

Recambio en el Alcorcón

Mientras tanto, la entidad cadista no pierde tiempo y aprieta en la 'operación recambio', y ya se maneja con distintos nombres entre los que destacan el de Vladyslav Kopotun (24 años), un ariete ucraniano que milita en el Alcorcón, conjunto de Primera Federación. Antes pasó por el Sabadell, donde vivió su etapa final como canterano.

El curso pasado el ariete hizo 14 goles en 31 encuentros, si bien nunca ha jugado en por encima de la tercera categoría nacional. El atacante está de acuerdo en su salida del conjunto madileño, pero falta el pacto entre clubes. Su cláusula es de 1 ‘kilo’, pero por algo más de la mitad la entidad madrileña podría da el visto bueno.

Si el Cádiz CF se asegura algo menos de cinco millones de euros por la venta de Chris al Botafogo, la posible adquisición de Vladyslav se puede cerrar por unos 500.000 euros, lo que situaría a la entidad gaditana en una situación muy ventajosa para cerrar la plantilla y poder inscribir a los fichajes.