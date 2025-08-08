Cómo es Jorge Moreno, el último fichaje del Cádiz CF

Jorge Moreno es por el momento la última adquisición del Cádiz CF. Un defensa que viene a cubrir la vacante dejada por Víctor Chust con su marcha al Elche, y que apenas cuenta con experiencia en Primera y Segunda División. Tiene 24 años y viene de vivir un duro descenso a Primera Federación en las filas del Cartagena. Su etapa formativa la vivió en el Rayo Vallecano, aunque desde muy joven salió a probar fortuna a equipos profesionales como la Cultural Leonesa, el Córdoba o el Cartagena.

El nuevo zaguero cadista, que puede actuar tanto de central como de lateral derecho, finalizó la temporada 2024/25 como una pieza clave en la zaga del FC Cartagena. El defensa central, cedido por Osasuna, acumuló un total de 2.159 minutos en 26 partidos oficiales repartidos de la siguiente forma: 23 en LaLiga Hypermotion (1.889 minutos) y tres en la Copa del Rey, donde sumó 270 minutos más.

Jorge Moreno no fue capaz de hacer gol, pero realmente destacó por su solidez defensiva que agradeció el equipo murciano en algunos tramos de la temporada a pesar de la pérdida de categoría. Como se suele decir, el madrileño resultó de lo más potable de un proyecto fracasado por culpa del descenso.

Su rendimiento provocó el pasado mes de junio que desde el Cartagena se atendiera la posibilidad de quedarse con el defensa en Primera Federación, que estaba cedido por Osasuna sin saberse si existía una opción de compra. Las relaciones entre el Cartagena y el club navarro siempre son fluidas, pero se entendía que se podía abrir otro escenario a este futbolista.

Y así es como el Cádiz CF ha estrechado el cerco sobre este jugador de casi 185 centímetros de estatura, que tiene una buena proyección y que en todos sus destinos ha mostrado un compromiso muy profesional. Con el club gaditano en el camino, Osasuna no se ha entrometido tratando de retener al jugador, que se marchó libre con el deseo de empezar a 'hacer ruido' en la categoría de plata.