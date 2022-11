El sufrimiento de Sergio González como entrenador del Cádiz CF

El Cádiz CF no puede evitar seguir dando vueltas a la victoria sobre el Atlético de Madrid (3-2). Una alegría enorme con una dosis de sufrimiento que tiene presente el cadismo. Sergio González, el entrenador, reconoce el calvario que pasó desde el banquillo con los acontecimientos finales del partido, especialmente a raíz del primer gol de los colchoneros.

El técnico del Cádiz CF recordaba esa fase de inquietud tras el primer tanto de Joao Felix. "Cuando nos empataron se me pasaron todas las cosas por la cabeza. Lo primero, que al menos no perdamos. Segundo, que en este partido a ida y vuelta nos la tenemos que jugar porque necesitamos puntos", afirmaba en la Cadena Ser, analizando lo sucedido.

La realidad es que el equipo gaditano "tenía el partido controlado", tal y como explicaba Sergio, aunque admite que después del primer tanto de Joao Felix, el equipo se diluyó como "azucarillos". Y de forma inevitable surgió ese miedo de otras ocasiones porque el Cádiz CF adquirió una debilidad de la que se percartó su rival anotando un segundo gol y buscando con insistencia el tercero para aprovechar la desconexión amarilla.

El entrenador disfrutó una vez que se confirmó el triunfo, si bien hasta ese momento hay un pequeño espacio de tiempo con el corazón en un puño. Sergio González recordaba que "celebramos el tercer gol como locos y saltamos el campo". Fue después de la carrera final de Iván Alejo, cuyo centro mete dentro Rubén Sobrino rematando casi con el alma, ya que esa acción fue tan extraña que provocó las dudas por la legalidad en el rival y en el propio Cádiz CF.

"El cuarto árbitro va y me dice que están revisando una mano y ya me chafaron todo", apuntaba Sergio que recordaba que en ese momento se preguntaba: "¿Cómo va a ser mano?" Cuando Sánchez Martínez dio validez al tanto, se debordó la alegría. "Menos mal que a los diez segundos me dijo que ya era gol". Y es que Sergio González y sus jugadores vivieron con una gran incertidumbre esos instantes estando en juego nada menos que una victoria clave ante uno de los grandes de la Liga española.

Sergio González lo pasó mal desde el primer tanto del Atlético por el hecho de revivir viejas situaciones en un Cádiz CF que acusa estos golpes y que en otras ocasiones se ha derrumbado cuando las cosas han estado de cara. Al menos en esta ocasión pudo respirar tranquilo.