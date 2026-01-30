Solución inminente para Kouamé en el Cádiz CF

El Cádiz CF afronta los últimos días del mercado de invierno con alguna tarea pendiente. Son tres las incorporaciones realizadas a la espera de lo que pueda suceder hasta las doce de la noche del lunes 2 de febrero. El club se dio prisa para concretar la llegada del delantero Jerónimo Dómina y la del extremo Antoñito Cordero, anunciados el pasado mes de diciembre. Tardó casi un mes en encontrar un defensa central y el 29 de enero informó de la contratación de Sergio Arribas.

Mientras persiste la incógnita sobre la posibilidad del aterrizaje de un atacante tras la grave lesión de Iuri Tabatadze (baja hasta la próxima temporada), la labor de la dirección deportiva se centra en terminar de encajar las piezas de la plantilla.

Hay un nombre encima de la mesa que acapara la atención en la recta final del periodo invernal: Rominigue Kouamé (29 años). El centrocampista acabó el pasado 31 de diciembre su año de cesión (todo 2025) en el Chicago Fire y una vez que el equipo estadounidense decidió no acometer su fichaje, regresó a la entidad cadista, con la que tiene contrato hasta el próximo 30 de junio.

La intención del club es desprenderse del futbolista de manera definitiva, pero pasan los días y no termina de producirse su salida. Hasta el último día está abierta la opción de que se marche. Pero cabe otra posibilidad que no se puede descartar.

Las posibles soluciones en torno a Kouamé son su salida mediante un traspaso a bajo coste o gratis, una nueva cesión, un acuerdo para la rescisión de su contrato o un despido como ya hizo el club el pasado verano con varios jugadores (Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino).

Pero si el Cádiz CF fracasa en su intento de dar salida a Kouamé, se lo tendrá que quedar a su pesar y quizás el futbolsta también deba quedarse aunque no sea su deseo inicial. Si no hay una solución para separar sus caminos, el club se verá abocado a cursar la licencia profesional del medio. Sería en ese caso un fichaje inesperado.

Si Kouamé se queda hasta final de curso, se pondría a las órdenes de Gaizka Garitano y el entrenador contaría con un efectivo más en el centro del campo. Si el maliense se pone las pilas, podría ser un refuerzo importante de cara a la segunda parte del campeonato que ya está en marcha.