En Huesca hablan de "una final" ante el Cádiz CF

La angustia que vive la SD Huesca es palpable en cualquier intervención de los integrantes de su plantilla. En zona de descenso con la segunda vuelta en marcha, el próximo rival del Cádiz CF afronta cada encuentro como una final por la necesidad de ir acumulando triunfos.

El defensa Álvaro Carrillo expone la realidad de su equipo en una espiral de salidas y entradas de jugadores. "El fútbol es así, es habitual en todos los equipos, pero este año parece que aquí hay muchos más movimientos. La verdad es que fuera hay mucho ruido. Nosotros tenemos que intentar, de cara al vestuario, centrarnos en el día a día. Intentar evadirnos de todo lo que se diga afuera. El que tenga que venir vendrá para ayudar al equipo. Y eso nos hará más fuertes".

Los aragoneses no acaban de salir de las últimas cuatro posiciones, especialmente tras los últimos resultados. "Parece poco, pero todo se ve como muy negativo. Hay que cambiar esa mentalidad. Todos, incluso nosotros. La situación no es la que nos gustaría ni la que queremos. Pero dependemos de nosotros mismos", explica Carrillo.

Aguardan al Cádiz CF como una auténtica final para los de Jon Pérez Bolo y Mere Hermoso, tras haber sumado solo un punto en las cuatro jornadas de enero. "Si conseguimos la victoria, tenemos opción de salir. Creo que estamos trabajando bien en el día a día. Tenemos que intentar cuidar mucho más los pequeños detalles que están marcando los partidos. Eso se trabaja en los entrenos, entre todos. Apoyarnos, dar el máximo".

El defensa del Huesca insiste en la trascendencia del choque. "Este partido tiene muchísima importancia para nosotros. Nos estamos jugando la vida. Creo que tenemos y necesitamos esta victoria para cambiar un poco esa dinámica. Coger la confianza que necesitamos para que las cosas vayan a mejor".

Carrillo pide a los compañeros apretar los dientes y dar aún más. "Para mí lo principal es ganar en intensidad. Se tiene que ver que nos estamos jugando todo. Y mínimo esa intensidad la tenemos que demostrar el domingo en casa". Todo ello con desconfianza sobre un Cádiz CF que acumula dos derrotas consecutivas. "Ellos no vienen en una buena racha, pero sabemos que son un equipo muy rocoso. Muy difícil de ganar y creo que vamos a necesitar darlo todo".

El temor a la fragilidad defensiva. "Se entra en una dinámica que con cualquier pequeño detalle te hacen gol. Y creo que hay que enfocarse en cuidar esos detalles, en no cometer fallos y en intentar estar al 100% concentrado durante los noventa minutos", recalcó.

Para acabar, un guiño a la masa social del Huesca. "El Alcoraz nos hace fuertes. La afición está dando todo de su parte. El otro día en Andorra nos sentimos muy arropados. Creo que ahora los que tenemos que darle confianza para que sigan apoyándonos somos nosotros".