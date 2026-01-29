El papel que juegan los años en el Huesca - Cádiz CF

En el fútbol moderno en el que se tiene todo calculado y cualquier aspecto de la preparación se fija al milímetro, hay un dato que habrá que tener en cuenta en el Huesca-Cádiz CF del próximo domingo, día 1 de febrero, a partir de las seis y media de la tarde. Una de las grandes diferencias entre una plantilla y otra que no se sabe si, de alguna manera, se puede plasmar en el rectángulo de juego.

Muchos clubes profesionales saben que un 'producto' joven abarata una plantilla con la esperanza de que la ilusión y otras cualidades muy necesarias equilibren la falta de experiencia. El Cádiz CF es uno de los equipos que, desde el pasado verano, basa buena parte de su proyecto en rejuvenecer al grupo de futbolistas; se baja la media de edad y se trabaja con salarios mucho menores que los de jugadores ya asentados en la categoría.

Esta línea de trabajo será más o menos acertada según digan los resultados y la clasificación a final de temporada, que es la verdadera nota de los dirigentes, los entrenadores y los propios protagonistas del deporte rey. El equipo amarillo apostó el pasado verano -también desde el mercado invernal del último año- por abrir la puerta a savia nueva al tiempo que daba salida a jugadores que podían haber acabado un ciclo y que se movían en una edad muy cercana a los 30 años e incluso por encima.

Además de la subida de algunos canteranos, casos de Víctor Aznar, Raúl Pereira, Moussa Diakité o José Antonio de la Rosa -otros con buena proyección han sido cedidos, en masa, al Atlético Sanluqueño-, muchos de los refuerzos del club cadista llegados de otros equipos han destacado por su llamativa edad para una categoría exigente como es Segunda División.

El encuentro de la próxima jornada, que lleva al Cádiz CF hasta Huesca, pone de relieve lo diferente que pueden ser las apuestas de equipos de la misma categoría. El conjunto de Gaizka Garitano se presentará en el estadio de El Alcoraz con una media de edad de 25,7 años, mientras que su oponente lo hará con una de 27,5. Todo esto a la espera de los últimos movimientos en la actual ventana de salida y entrada de futbolistas.

El equipo amarillo es el octavo con menor media de edad dentro de la división de plata, al tiempo que el Huesca es el quinto más veterano. Habrá voces que expongan que ese aspecto no resulta tan decisivo, si bien el técnico del Cádiz CF no forma parte de esa corriente de opinión. Hay argumentos que respaldan la posición de Garitano en cuanto a esa inexperiencia -provocada en muchos casos por la edad-, aunque, por ejemplo, en la derrota de la pasada jornada, 1-2 ante el Granada, hay que apuntar que el equipo de José Rojo 'Pacheta' presenta una media de edad de 25,3 años; es decir, por debajo del Cádiz CF a pesar de que sobre el verde del Nuevo Mirandilla demostró tener más 'tablas'.

Los veteranos de la categoría

Echando un vistazo a los equipos que forman parte de la Segunda División 2025/26, hay que señalar que el Albacete es el que presenta una mayor media de edad (28,3 años) y, sin embargo, lleva buena parte de la campaña tratando de escapar de la 'zona caliente'. Pero es que el tercer equipo más veterano es el Zaragoza, que está instalado en zona de descenso a Primera Federación desde la quinta jornada de Liga. Por rematar, el cuarto con mayor media de edad es el Eibar (27,6 años), y también está sufriendo la angustia de no estar en el 'fango' a final de campaña.

Y en los casos contrarios, los conjuntos más jóvenes son en algunos casos un melón por calar. La Real Sociedad B -único filial de Segunda División- era de esperar que estuviera por abajo en la clasificación con una media de edad de 21 años. Igual le sucede al Mirandés, que con una media de 23 años está sufriendo de lo lindo. Y Andorra y Valladolid, con 24,3 y 24,5 años, tercer y cuarto plantel más joven, respectivamente, comparten ahora las penas de saber que descender más posiciones los llevaría a las últimas cuatro plazas.

Pero no todo son situaciones adversas en bloques donde predomina la juventud. El Racing de Santander es líder con una media de edad de 24,7 años, la quinta más baja de la categoría, mientras que el Málaga ocupa zona de play-off (tercer clasificado) con una de 25,5 años.

Por lo tanto, el Cádiz CF acudirá a Huesca con la apuesta por ese equipo joven que se sigue configurando y retocando, y le esperará un rival que se acaba de reforzar con un futbolista experto -Joaquín Fernández- que dota de mayor edad, y 'tablas', al conjunto aragonés.