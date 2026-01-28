El Huesca aguarda al Cádiz CF con un nuevo seguro para su defensa

El defensa almeriense Joaquín Fernández (Huércal de Almería, 1996) se ha convertido en nuevo jugador de la SD Huesca, con el compromiso de estar bajo la disciplina azulgrana hasta el final de la actual temporada. El equipo oscense es el rival del Cádiz CF el próximo domingo, día 1 de febrero.

Joaquín (29 años), que llega libre a nivel contractual, destaca por su contundencia y anticipación, además de tener un buen manejo con el balón. Cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español, habiendo disputado más de ochenta partidos en Primera División con el Real Valladolid, y alrededor de un centenar de encuentros repartidos entre el equipo pucelano y la UD Almería.

El nuevo defensa central de la SD Huesca llega tras militar en la última temporada en el Sporting Kansas City de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer norteamericana (MLS), y previamente jugó en la Superliga de Turquía en las filas del Trabzonsponsor.

El Huesca de Bolo y el ex del Cádiz CF Mere Hermoso apuntala la zaga para ser un equipo más seguro y fiable en labores defensivas, y poder crecer a partir de aquí para tener serias aspiraciones para alcanzar el objetivo de la permanencia.