El próximo rival del Cádiz CF, pendiente de la salida de dos jugadores importantes

El Cádiz CF fija la mirada en el partido contra el Huesca de la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa en el estadio El Alcoraz el próximo domingo 1 de febrero (18:30 horas). El equipo de Gaizka Garitano pretende dar un paso adelante frente a un rival en apuros que reside en zona de ascenso.

El club altoaragonés está a la espera de que se hagan efectivas las salidas de Iker Kortajarena al equipo saudí Al Kholood, y de Angel Pérez al Alavés, una vez se satisfaga el pago de un millón de euros por cada jugador, según las cláusulas de sus contratos.

Según explicó el martes 27 de enero el director deportivo del equipo oscense, Angel Martín González, "si pagan la cláusula de ambos no se puede hacer nada". Señaló que "nos encantaría que siguiesen, pero no depende de nosotros, y serían dos bajas importantes".

La plantilla del Huesca está sobresaturada, aunque, en palabras de Martín González, no van "a rescindir contratos de jugadores a las bravas". Aseguró que "hay jugadores a los que se les ha dicho que no se cuenta con ellos, pero tienen contrato y tenemos que ser ecuánimes".

Sobre las posibles entradas y salidas en este mercado invernal, el director deportivo del equipo no se aventuró a adelantar las posibles llegadas de nuevos jugadores.

"Seguimos trabajando en salidas y refuerzos para que el equipo mejore en varias posiciones pero está siendo un mercado muy complicado. Ahora tenemos que tener acierto y ver cómo evoluciona todo", resaltó el responsable de la parcela deportiva.

Por otra parte, el Huesca ha presentó oficialmente a Alex Cantero que fue el tercer fichaje del equipo en este mercado invernal y que ya jugó el pasado fin de semana ante el Andorra.

En su presentación, Alex Cantero afirmó que su llegada a Huesca fue "una decisión fácil porque mostraron interés" y que ahora tiene "muchas ganas de darlo todo por el equipo". Se considera "un jugador rápido y potente", con buenos movimientos y que va al espacio, "pudiendo jugar en varias posiciones del ataque".