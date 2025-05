La situación límite de David Gil en el Cádiz CF

Es bueno dentro de una plantilla distinguir entre los futbolistas que demuestran un compromiso absoluto, al margen de que su participación sea mayor o menor, de esos otros a los que les cuesta incluso identificarse con el proyecto. Lo que le ha pasado a David Gil pone claramente de manifiesto que, en los tiempos actuales, forma parte del primer bloque.

El guardameta del Cádiz CF ha sido operado este miércoles, día 14 de mayo, del problema que arrastraba en un menisco y que estaba llegando a una situación límite en la que era mejor tomar decisiones. No ha sido fácil porque David Gil es una pieza importante este curso y hasta antes de la pasada jornada -en la que ya no pudo jugar pero por sanción federativa- el conjunto cadista no tenía asegurada la permanencia.

Pero lo primero ha sido mirar por su futuro más allá de los tres partidos que restan porque la rodilla del portero no podía esperar más. De esta forma este miércoles ha pasado por el quirófano y ya se pone en marcha la cuenta atrás hasta verle de nuevo sobre el césped como uno más. El deseo es que eso suceda cuando la pretemporada se ponga en marcha, si bien es más un anhelo que el verdadero objetivo apelando a la prudencia que requiere una intervención de este tipo.

El portero del Cádiz CF ha recurrido a sus redes sociales para enviar un mensaje de calma y optimismo, al tiempo que una reflexión que dice lo siguiente: "Después de casi 2 meses jugando y entrenando con mucho dolor, había que pasar por quirófano para poder afrontar lo que viene. Un arreglillo y listo!! Gracias a todos por los mensajes que estoy recibiendo de ánimo y cariño. Vamos @Cadiz_CF".

Después de ocho temporadas en el club, siete de ellas en el primer equipo, David Gil es uno de los integrantes del Cádiz CF que se ha ido ganando el respeto del cadismo por su silencio cuando no jugaba y su buen rendimiento cuando esta temporada ha sido indiscutible. Y lo dice por boca propia: dos meses muy dolorido a la hora de entrenar y jugar, pero siempre de frente y dando la cara porque aquello de esconderse es cosa de otros futbolistas.