Sergio Ortuño habla de una rareza a su llegada al Cádiz CF y se define como jugador

Cádiz/Sergio Ortuño fue presentado como nuevo futbolista del Cádiz CF después del primer entrenamiento de la pretemporada desarrollado el miércoles 9 de julio en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real). El acto se llevó a cabo en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla conducido por Juan Cala.

El director deportivo del club elogió a Sergi Ortuño. "Era capitán en el Eldense, lo que impiica liderazgo y compromiso dentro del grupo. Antes de hacer un fichaje quedamos personalmente con el jugador. Él estaba muy ilusionado con venir al Cádiz CF, era su prioridad. Buscamos jugadores que cuando le proponemos el proyecto quieran venir al día siguiente. Seguro que Sergio va a aportar mucho".

El centrocampista expresó su alegría por la nueva etapa que abre en el Cádiz CF. "Es una opotunidad muy importante que llevaba tiempo buscando despues de estar en mi casa. Era el momento de dar un paso adelante y Cádiz CF es un sitio ideal. Desde el primer momento me transmitieron mucha confianza y estoy encantado de estar aquí. Llevo poco pero todo lo que veo me gusta mucho. Tengos ganas de aportar y vivir lo que es este club, lo que transmite desde fuera es increíble. Hubo feeling desde el principio".

"Mi gente y yo éramos conscientes de que había que dar un paso y lo que me transmitió el Cadiz CF no me lo transmitió otro club", aseguró el futbolista antes de subrayar que el Cádiz CF "era el sitio ideal, el trato es muy bueno desde el primer momento. La decisión fue fácil, fue todo rápido, lo que sentí fue muy positivo".

Ortuño conoció a Gaizka Garitano el martes. "De fútbol hemos hablado poco. Tengo buena impresión, aunque no me gusta hablar mucho sino entrenar y darlo todo en el campo. Estoy encantado también con el resto de cuerpo técnico, cómo han recibido, y con mis compañeros".

El jugador guarda un recuerdo fantástico del Eldense y estaba convencido de que debía abrir una nueva etapa. "Tenía la senación de que había cumplido un ciclo. Pasaron cosas que ni podía soñar, desde Tercera a Segunda. Fue bonito pero todo ciclo tiene un principio y un final. Tenía quedar un paso adelante y el Cádiz CF lo es. Ojalá sea una temporada de éxitos".

El futbolista llegó al equipo amarillo ena situación extraña como él mismo explicó. "No conocía a nadie, es raro porque en el fútbol todos nos conocemos. Tenía compañeros en el Eldense que habían estado aquí y las referencias eran espectaculares. Hay un grupo sano con gente trabajadora y con ilusión. No me puedo quejar, me han acogido muy bien".

Sobre su papell en el equipo y el centro del campo, Ortuño expuso que "soy joven con 26 años. Mezclo juventud y llevar dos años en la categoría en un equipo que peleó me sirvió para curtirme". Se definió como "un jugador de equipo. Siempre me he basado en lo que pide el entrenador y en ayudar a mis compañeros cuando tengo el balón y cuando n lo tengo. Estoy para lo que quiera el míster en la posición y en el rol que sea. Soy ambicioso y llego con ganas de ayudar".

Sobre el ambiente que se respira en el estadio Nuevo Mirandilla, recordó que la primera que vez que vino fue "de pequeño en un torneo de fútbol 7 con el estadio en obras, y la pasada temporada pasada en Liga y Copa. Me encantó el estadio, lo que me transmitió la grada y la aficióm me gustó. Soy muy pasional en el fútbol a todo el que le gusta el fútbol el Cadiz CF es especial. Es un orgullo poder defender estos colores".