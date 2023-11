Sergio González, molesto con el Mallorca por intentar adelantar el partido al viernes sin contar con el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, se pronunció sobre el posible aplazamiento del partido entre el Mallorca y el Cádiz CF previsto inicialmente para el domingo 12 de noviembre aunque no se disputará en esa fecha al ser convocado el delantero Muriqi por la selección de Kosovo, que también juega ese día.

"El Mallorca ha pedido cambiar la fecha del partido para no perder a un jugador internacional que juega el domingo", expuso el preparador cadista, que entiende esa petición pero no que el cuadro balear pretenda "jugar el viernes, algo que a nosotros no nos viene bien porque tenemos partido el lunes (en Getafe), hacemos el viaje de vuelta el martes y el jueves tendríamos que viajar otra vez". Jugar el viernes perjudicaría a los amarillos porque rompería su planificación semanal.

"Entiendo al Mallorca que como no está su delantero quiera aplazar el partido, pero no puede ser que el daño colateral sea para nosotros", indicó Sergio González.

El técnico del cuadro gaditano habló claro y afirmó que "no me ha gustado el comunicado del Mallorca, la sensación es que el Mallorca y LaLiga han aunado fuerzas, pero no han contado con la tercera parte que es el Cádiz CF. Hay una fecha estipulada que no la están respetando, hay unos aficionados que han comprado su billete, hay un club que es el Cádiz CF que es centenario y no se ha contado con él y tiene fuerza suficiente para tenga el máximo respeto de todos"

"Queremos jugar siempre contra los equipos con sus mejores jugadores, pero el Mallorca pide jugar el viernes sin contar con nosotros, que no nos viene bien ese día partir de ahí la Liga que tome la decisión. Están LaLiga, el Mallorca y ¿dónde está el Cádiz CF? se preguntó el técnico

"No me gusta lo que dice el Mallorca de aúna fuerzas con LaLiga para poder jugar. No, el Mallorca quiere jugar el viernes cuando LaLiga había dispuesto que era el domingo. Tenemos respeto pero también nosotros merecemos respeto", añadió el entrenador del equipo amarillo.

Pata terminar, el técnico cadista indicó que "el Mallorca pide modificar el calendario sin tenernos en cuenta a nosotros buscando su beneficio".

El comunicado del Mallorca es el siguiente:

Desde el pasado 23 de octubre, fecha en la que tuvimos el conocimiento de la ampliación del período internacional FIFA para los equipos de Kosovo y Israel (jugarán el próximo 12 de noviembre), y ante la más que certera (en ese momento) convocatoria internacional de nuestro jugador Vedat Muriqi, el RCD Mallorca ha trabajado de forma intensa para que no se viera afectado por este cambio de fecha y no poder contar con su jugador.

LALIGA y el Club han aunado esfuerzos para evitar un perjuicio al RCD Mallorca en la competición doméstica sin ningún tipo de acuerdo previo. Así, LALIGA ha solicitado a la Jueza de Competición de la RFEF el aplazamiento del partido RCD Mallorca-Cádiz CF de la Jornada 13, inicialmente previsto para el domingo 12 de noviembre, como consecuencia de ello.