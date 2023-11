Más bajas de la esperadas en el Cádiz CF para el partido contra el Getafe

El Cádiz CF se desplaza a Getafe sin numerosos jugadores que se pierden la cita por distintos motivos. Las bajas se amontonan en el conjunto amarillo para afrontar el lunes 6 de noviembre en la Comunidad de Madrid el encuentro que cierra la 12ª jornada de Liga.

Cinco eran las bajas ya conocidas para este partido, las de los lesionados Luis Hernández y Fede San Emeterio (se han perdido los últimos capítulos por problemas en una rodilla) y las los sancionados Fali, Iván Alejo y Rubén Sobrino, todos por acumulación de cinco amonestaciones.

Otros dos futbolistas no están disponibles para la cita en el Coliseum. El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, informó el domingo de que Joseba Zaldua y Brian Ocampo no formarán parte de la expedición. El lateral derecho, después de jugar 120 minutos en el choque de la Copa del Rey contra el Badalons Futur, "lleva dos días con molestias y preferimos no arriesgar", explicó el preparador cadista.

En cuanto al extremo, indicó que "no está dinámica total" y contó por qué se quedará en tierra. "Cuando te lesionas en el cruzado los músculos tienen que comportarse bien. Brian tiene molestias en el isquio y no podemos forzar, está en la recta final (de su puesta a punto)". Sergio dijo del uruguayo que "queríamos llevarlo convocado para que tuviese sus primeros minutos, tenemos ganas de verle pero hay que esperar, es mejor curarse en salud y que pueda estar bien el próximo día".