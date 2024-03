Rubén Alcaraz pone una cifra de puntos para que el Cádiz CF pueda lograr la permanencia

El Cádiz CF pretende iniciar su escalada hacia la permanencia en el partido contra el Granada que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el viernes 29 de marzo en la apertura de la trigésima jornada de Liga. Vuelve el fútbol tras el parón con mucho aún por jugar.

El reto está definido. El primer paso por encima de todo es ganar en casa. Es lo inmediato. El segundo, que empiecen a fallar rivales directos y de esa manera poder tener un poco más cerca el objetivo. Lo que está claro es que no hay margen de error y el cuadro gaditano está llamado a cumplir su tarea. No vale otro resultado que no sea un triunfo sobre el penúltimo clasificado que tiene pie y medio en Segunda División.

No lo tiene fácil un Cádiz CF que parte de las 18ª posición, en zona de descenso, con 22 puntos, cinco menos que el Celta de Vigo, 17º con 27; a seis del Sevilla, 16º con 28; a siete del Rayo Vallecano, 15º con 29; y a ocho del Mallorca, 14º con 30.

Se trata de vencer y esperar. En el conjunto amarillo confían en poder conseguir la salvación si obtiene un buen número de victorias en los nueve capítulos que restan para el final de la temporada 2023-24.

Es difícil hacer cuentas. La cuestión es ganar. Cuantas más victorias, más factible será la opción de continuar en la máxima categoría.

Rubén Alcaraz, una de las referencias del equipo amarillo (titular con Sergio González y Mauricio Pellegrino), ve posible la permanencia y considera clave el apoyo de los aficionados.

En declaraciones a El Larguero de la Cadena Ser, el centrocampista alabó los seguidores cadistas: "Como jugador me rindo a ellos, me rindo al optimismo que tienen". ¿Qué le pide el catalán a los hinchas en la recta final del campeonato? "Les pido que crean, porque si nosotros creemos entre todos, este Cádiz aún tiene mucho que decir".

Rubén Alcaraz pone sobre la mesa una cifra para que el Cádiz CF pueda seguir en la élite. Según sus cálculos, "tenemos que llegar a un mínimo de 37 y 40 puntos para poder lograr el objetivo".

El Cádiz CF tiene una cuenta de 22, por lo que, a tenor de la estimación del 4 del conjunto amarillo, necesita sumar entre 15 y 18 puntos de los 27 que restan por disputarse en los últimos nueve encuentros que son definitivos. Eso quiere decir que sería necesario un mínimo de cinco triunfos. No es fácil la misión, pero tampoco imposible. Los jugadores van a luchar por ello.