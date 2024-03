Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Granada

La vieja cantinela a la que recurren no pocos dirigentes que presumen de que el fútbol es para la gente emerge como una mentira cuando se imponen los hechos. Si de verdad se hubiese tenido en cuenta a los aficionados, a los que se supone que va dirigido el espectáculo, uno de los partidos más importantes de la temporada para el Cádiz CF no se disputaría un Viernes Santo mientras las procesiones (si el cielo lo permite) recorren las calles de la capital gaditana y otros municipios de la Bahía.

Un encuentro clave, una final en toda regla, entra en una innecesaria competencia con la Semana Santa con el riesgo de una merma de espectadores en el estadio Nuevo Mirandilla, donde el viernes 29 de marzo se alza el telón de la trigésima jornada de Liga en un duelo andaluz entre el Cádiz CF y el Granada que adquiere tintes dramáticos.

Se ven las caras dos escuadras que amontonan papeletas para citarse el curso venidero en Segunda División, sobre todo la foránea, la peor visitante del torneo (no conoce la victoria a domicilio). El cuadro nazarí reside en la penúltima posición con 14 puntos (y un envite pendiente ante el Valencia). El local, en la 18ª con 22, a cinco de una permanencia muy difícil pero no imposible a falta de nueve compromisos para el desenlace del campeonato.

El principal rival a cazar (el más cercano) es el Celta de Vigo, 17º con 27. El Sevilla ocupa la 16ª plaza con 28. El Rayo Vallecano, la 15ª con 29.

El porcentaje para continuar en la élite no es precisamente elevado (no llega a un 22%) pero mientras haya posibilidades el equipo amarillo afronta el deber de intentarlo. No hay otra solución que no sea adentrarse en una dinámica positiva (algo que no ha logrado a lo largo de la campaña) con la que poder optar a una hazaña que se uniría a otras tantas de las que consta la centenaria historia del club.

El primer paso es conjugar el verbo ganar en casa en el último partido del mes de marzo. Vencer es una obligación que no garantiza nada más que seguir con vida en la compleja lucha por la salvación.

Es lo que hay. Ganar y meter presión a la espera de que puedan fallar los rivales directos. Todo lo que no sea sumar los tres puntos sería una catástrofe que pondría a los Mauricio Pellegrino en una tesitura insostenible, más cerca que nunca del descenso.

El margen de error es nulo dada la situación límite en la que se halla un Cádiz CF que necesita darse una alegría momentánea para aferrarse al hilo de esperanza. El once puede deparar alguna novedad bajo el manto del habitual 4-4-2. Es posible que Fali regrese al eje de la defensa tras el periplo internacional de Aiham Ousou y la lógica indica que Chris Ramos acompañará en punta a Juanmi toda vez que Maxi Gómez cayó lesionado de un gemelo hace un par de semanas en la visita a la Real Sociedad.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Fali u Ousou, Víctor Chust, Javi Hernández, Rubén Alcaraz, Kouamé, Sobrino, Robert Navarro, Juanmi y Chris Ramos.

Granada: Batalla, Ricard, Bruno Méndez, Rubio, Carlos Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Melendo, Pellistri, Antonio Puertas y Lucas Boye.

Árbitro: Cuadra Fernández (balear).

VAR: Prieto Iglesias (navarro).

Estadio: Nuevo Mirandilla (21:00/Dazn).