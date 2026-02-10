Rival del Cádiz CF saca 10.000 cartulinas para protestar contra los arbitrajes

La Federación de peñas de la Cultural Leonesa repartirá en los prolegómenos del encuentro del próximo sábado 14 de febrero (desde las 18:30 horas) en el estadio Reino de León ante el Real Zaragoza 10.000 cartulinas rojas entre los aficionados, para mostrar el descontento con las actuaciones arbitrales. El conjunto leonés, uno de los rivales del Cádiz CF en la LaLiga Hypermotion, ocupa la vigésima posición en zona de descenso con 25 puntos.

La afición de la Cultural se moviliza debido especialmente al último encuentro en el campo del Málaga resuelto con derrota (2-1), que desencadenó un comunicado de las peñas y que tuvo continuidad en otro emitido por el propio club. Es junto con el Cádiz CF el único equipo que aún no ha puntuado en la segunda vuelta.

En el cuadro leonés están indignados porque en La Rosaleda le anularon un gol que consideran que fue legal. Ese tanto podía haber cambiado el signo del encuentro.

Las peñas recibirán al equipo, como en encuentros precedentes ante Real Sporting o Deportivo, con una comitiva previa que comenzará a las 16:20 horas para recibir a los jugadores convocados antes del importante choque ante el equipo maño que, como los leoneses, se encuentra en posiciones de descenso en Laliga Hypermotion.

En las inmediaciones del recinto culturalista, desde media hora antes de inicio del choque se repartirán las cartulinas para que sean desplegadas en los prolegómenos del partido dentro del propio estadio -con capacidad para más de 13.000 espectadores- como acto de protesta.