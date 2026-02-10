Detenido un árbitro de Segunda División acusado de agredir a una prostituta

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido suspender "de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso" a un árbitro de Segunda División acusado de agredir a una prostituta. No ha trascendido de manera oficial el nombre del colegiado, pero es posible que esta temporada 2025-26 haya dirigido un par de encuentros del Cádiz CF en la categoría de plata durante la primera vuelta.

La Policía detuvo a un árbitro de LaLiga Hypermotion por, presuntamente, agredir a una prostituta en Gijón. El acusado, que ya ha sido puesto en libertad, es un colegiado asturiano que se hacía pasar por policía nacional, según publicó el diario La Nueva España.

"La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda división. En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso", informó la RFEF en un comunicado.

Según ese mismo diario, el colegiado que dirige partidos de fútbol profesional, con edad de entre 30 y 40 años, fue detenido por la Policía Nacional hace alrededor de quince días y fue puesto posteriormente en libertad con cargos tras prestar declaración, aunque continúa siendo investigado y de momento no seguirá arbitrando.