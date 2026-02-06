Rival del Cádiz CF hace un fichaje tras el cierre del mercado de invierno

El mercado de invierno echó el cerrojo la noche del pasado lunes de 2 febrero pero es no significa que los equipos no puedan seguir haciendo fichajes para la segunda parte de la temporada 2025-26. Está abierta la opción de que los clubes con fichas libres puedan incorporar jugadores que estén libres. El Cádiz CF, por ejemplo, dispone de tres licencias profesionales sin cubrir aunque en su caso, salvo sorpresa, no va a realizar más movimientos.

Uno de los rivales de los amarillos en la pelea por un puesto en la fase de ascenso sí ha concretado una fichaje más allá del mercado. La Agrupación Deportiva Ceuta ocupa la décima posición con 35 puntos, uno más que el Cádiz CF. Es la revelación de la Liga porque siendo un equipo recién ascendido se ha metido en la pugna por un objetivo ambicioso.

El club ceutí anunció el viernes 6 de febrero que se ha hecho con los servicios del jugador Ignacio Schor, procedente del Platense con el que recientemente se ha proclamado campeón del Torneo Apertura. El futbolista argentino vestirá la elástica caballa hasta el 30 de junio de 2027.

Ignacio Schor (Buenos Aires, Argentina, 4 de agosto de 2000) es un extremo que puede jugar en los tres perfiles del ataque. Además, cuenta con una dilatada experiencia en la Primera División Argentina, donde disputó 37 partidos la pasada temporada.

Schor ha sido pretendido por algunos clubes sudamericanos que participarán en la próxima edición de la Copa Libertadores, pero finalmente se ha decantado por nuestro proyecto.

"Se trata de un futbolista muy constante, rematador y que lucha cada pelota como si fuera la última" indican desde su nuevo equipo.