El regalo que el Cádiz CF anuncia para su afición

El Cádiz CF tiene muy presente las fechas actuales y ha decidido que su afición sea premiada en los primeros días del año entrante. Una manera de reconocer a una masa social que ha acabado bien el año, pero que viene de un balance general en el que ganan las decepciones.

La decisión del Cádiz CF es que realizará un entrenamiento a puerta abierta el próximo jueves 2 de enero, a partir de las 10:30 horas, en el estadio Nuevo Mirandilla, con el objetivo de compartir una jornada especial junto a su afición.

Todos los cadistas que lo deseen podrán acudir para presenciar la sesión de trabajo del primer equipo desde las gradas. La entrada será libre, permitiendo así que los seguidores amarillos animen y apoyen al equipo en una fecha tan señalada.

El club invita a toda la afición a vivir de cerca el día a día del equipo y a disfrutar de una mañana de fútbol y cadismo en un ambiente familiar.

Otras temporadas desde el club amarillo se optaba por una medida similar en medio de una Navidad que acaba de arrancar y que finalizará el 6 de enero. El hecho de que la masa social pueda ver a sus ídolos es un buen detalle en unas fechas en la que los niños están de vacaciones y serán mayoría en el templo del cadismo para tratar de conseguir un recuerdo de los futbolistas.