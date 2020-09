Cómo se refuerzan los equipos que ascendieron con el Cádiz CF

El Cádiz CF trata de avanzar como puede en un mercado que este año se mueve con cierta lentitud pese a que restan menos de dos semanas para que eche el cierre. El conjunto amarillo presenta tres caras nuevas en el primer equipo (el portero Jeremías ‘Conan’ Ledesma, el centrocampista Jens Jonsson y el delantero Álvaro Negredo) mientras busca la fórmula para dar salida a varios jugadores con la idea de poder acometer más contrataciones con las que apuntalar la plantilla. En club son conscientes de la necesidad de dar un salto de calidad.

Hay margen de tiempo hasta el próximo 5 de octubre, aunque el trabajo se acumula en las oficinas del aún denominado estadio Ramón de Carranza. No puede haber más entradas si antes no se producen más salidas. Ya no están Sergio Sánchez, Brian Oliván, Matos, Caye Quintana, David Mayoral y Javi Navarro, pero tiene que salir un mínimo de diez jugadores más.

Los otros dos equipos que también han dado el salto a Primera División, el Huesca y el Elche, tratan de reforzarse con nuevos futbolistas. En su condición de recién llegados al selecto grupo de la élite, Cádiz CF, Huesca y Elche están llamados a pelear de principio a fin por el objetivo de la permanencia, que para los modestos sería casi como quedar campeón. El equipo amarillo dio un sonoro golpe de efecto al vencer en la segunda jornada al cuadro azulgrana, uno de sus rivales directos.

De los tres ascendidos, el conjunto oscense es el que dispone de un mayor músculo económico. El club con sede en El Alcoraz lleva cinco fichajes hasta la fecha, casi todos con experiencia en Primera División: el portero Andrés Fernández, el lateral derecho Pablo Maffeo, los defensas centrales Gastón Silva y Dimitrios Siovas y el medio ofensivo Borja García. A ellos se podría unir en las próximas fechas el extremo Javier Ontiveros, por el que el Villarreal solicita un millón de euros por su cesión por una temporada, según el periódico Mediterráneo.

El Elche, el último en lograr el ascenso (lo consiguió a través de las eliminatorias tras deshacerse del Real Zaragoza y el Girona) se ha hecho de momento con los servicios de seis jugadores, en la mayoría de los casos debutantes en la máxima categoría del fútbol español: el delantero Lucas Boyé, los extremos Jeison Lucumí y Tete Morente, el medio Raúl Guti, el lateral izquierdo Sánchez Miño y el lateral derecho Cifu.