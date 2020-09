El Cádiz CF tiene dos semanas para resolver el sudoku del mercado

Dos semanas quedan para el cierre del mercado con muchos asuntos aún pendientes de resolver en el Cádiz CF. La puerta de salida continúa abierta como prioridad absoluta antes de poder realizar alguna incorporación antes de acabe el 5 de octubre. La dirección deportiva trabaja trata de reducir el número de efectivos mientras negocia fichajes que podrán ser una realidad si hay hueco en la plantilla.

El mercado se caracteriza este año por su rigidez debido a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, pero la actividad empieza a tomar velocidad pese a que dos semanas son mucho tiempo en el universo futbolístico. El Cádiz CF tiene la urgencia de dar solución al atasco que hay en la operación salida.

Hasta 35 jugadores están en la nómina de la entidad después de la marcha de algunos. Hay futbolistas que ya no están como Sergio Sánchez (desvinculado), Brian (traspasado al Mallorca), Caye Quintana y Matos (ambos cedidos al Málaga), David Mayoral (cedido al Hermannstadt de la Liga rumana) y Javi Navarro (cedido al Albacete).

Pero quedan muchos más por salir. No entran en los planes del club Dani Sotres, David Carmona, Jean Pierre Rhyner, Sergio González (pasa de la titularidad en la primera jornada a no disponer de sitio en el equipo), Edu Ramos, Gaspar Panadero, José Manuel Jurado, David Querol, Djordje Jovanovic y Dani Romera. Son diez pero en principio tendrá que salir alguno más. Fali, Bodiger, Nano Mesa y Álvaro Giménez no son descartes, pero no sería extraño que pudieran cambiar de equipo en el caso de que surja una posibilidad.

Fali y Bodiger han tenido minutos sobre el césped en el arranque de la temporada, todo lo contrario que Álvaro Giménez y Nano Mesa, que aún no han jugado. De hecho, el delantero tinerfeño ni siquiera dispone aún de dorsal.

Está abierta además la opción de algún traspaso si el club recibe una oferta interesante, que de momento no es el caso. No hay nadie intocable en la plantilla siempre y cuando la venta resulte beneficiosa para todas las partes.

El Cádiz CF ha llegado tener sobre la mesa propuestas por Salvi, Lozano y Álex Fernández, pero las ha considerado insuficientes. Han preguntado también por Alberto Perea, pero nada consistente hasta la fecha. El club mantiene la filosofía de vencer para crecer, aunque este curso es más complicado encontrar un equipo que esté en condiciones de plantear una oferta jugosa.