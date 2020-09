La primera victoria del Cádiz CF en la temporada 2020/21, la del esperado retorno a la élite del fútbol español, se traduce en tres puntos de gran valor sumados ante un rival directo en la lucha por la permanencia, el Huesca, y además como visitante.

El encuentro del conjunto amarillo en El Alcoraz dejó datos para la historia. Alberto Cifuentes debutó en Primera División con 41 años, fue la puesta de largo de Fali en el escalón más alto de la balompié patrio, Jorge Pombo se estrenó como goleador en la máxima categoría…

Pero hay más. El triunfo en el Alto Aragón supuso también el primer encuentro ganado como entrenador de Álvaro Cervera en la ahora denominada LaLiga Santander. Lo consiguió desde la distancia, confinado en su domicilio a la espera de que las pruebas den negativas para dejar atrás el coronavirus de modo definitivo.

Cervera acumuló incontables triunfos como jugador en Primera (en el Racing de Santander, Mallorca y Valencia), pero le faltaba estrenarse como técnico. Su paso por el peldaño más elevado se había reducido a 13 partidos con el Racing en la temporada 2011/12, con un balance de tres empates y diez derrotas de un equipo del que se hizo cargo superada la mitad de campaña y con todas las papeletas para descender, como así sucedió.

Nueve temporadas después, el entrenador que sacó al Cádiz CF del pozo de la Segunda B y después lo llevó a Primera afronta su mayor desafío, que no es otro que mantener al conjunto amarillo en el selecto grupo formado por una veintena de escuadras.

No es una misión sencilla para un club que manejará uno de los presupuestos más bajos en su condición de recién ascendido. Para ello es necesario ganar partidos y el Cádiz CF abrió su cuenta en la segunda jornada. La primera victoria en Primera de Cervera no se dio en circunstancias normales y la recordará por la forma en que produjo, a más de 1.000 kilómetros de distancia. El técnico no pudo formar parte de la expedición pero estuvo en permanente contacto con su segundo, Roberto Perera, y demás miembro del cuerpo técnico.

Cervera siguió el partido por televisión y con el teléfono conectado con Huesca. Desde la distancia firmó su primera victoria en la élite. Y ahora que ha iniciado el camino, irá a por más. Le ha costado 513 partidos en el banquillo y el paso por numerosos equipo hasta lograr ese triunfo, pero si todo va bien llegarán más. En el Cádiz CF ha encontrado una estabilidad casi imposible de ver en el complejo mundo de los banquillos. Recorre su sexta campaña (incluida la 2015/16 en su recta final) con un estilo de juego inconfundible y el conocido lema ‘la lucha no se negocia’ como seña de identidad.