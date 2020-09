20 de septiembre de 2020. Un día para el recuerdo de Alberto Cifuentes. El portero y capitán del Cádiz se convirtió en el gran protagonista del partido disputado en El Alcoraz ante el Huesca al entrar en la historia del fútbol español como el jugador con más edad en debutar en Primera División, con 41 años, 3 meses y 19 días.

El futbolista con mayor edad en jugar en Liga en la máxima categoría es también otro portero, Ricardo, que lo hizo con 41 años y 141 días. Si Cifuentes tiene la oportunidad se seguir actuando en la presente campaña tendrá el honor de superarle. De momento ha adelantado a Amadeo Carboni, mítico lateral italiano del Valencia que jugó con 41 años y 40 días.

En un fútbol de otro tiempo, en los años 30, Harry Lowe, de la Real Sociedad, saltó al campo con 48 años y 226 días. Sin embargo, este récord tiene tintes más bien anecdóticos pues Lowe era el entrenador del equipo donostiarra y en un viaje a Valencia uno de sus 11 jugadores se puso enfermo y al no existir cambios tuvo que calzarse las botas y completar la alineación.

Alberto Cifuentes, guardameta del Cádiz CF "Supongo que en algún momento me equivoqué para no debutar antes en Primera División"

Cifuentes ya es historia del fútbol español y uno de los nombres propios más destacados en la historia reciente de la entidad cadista, en la que ha jugado prácticamente todo en las cinco temporadas que lleva vestido de amarillo. Llegó con el equipo en Segunda B y ahora disfruta como si aún fuera juvenil en Primera. Casi nada.

Como no podía ser de otra forma, Cifuentes fue requerido al término de la contienda para conocer sus impresiones. El meta no ocultaba su gran alegría. “Lo más importante era conseguir la victoria, que nos da un poco de arranque en esta liga tan difícil, aunque personalmente debo admitir que me siento muy feliz por el debut, por la victoria... Tengo la piel de gallina”.

Un debut en Primera tardío. “Podía haber entrado en la historia antes”, afirmaba con cierta ironía pero sin perder la sonrisa. Acto seguido, mención muy especial para los suyos. “Me he acordado de mi familia, que me han apoyado siempre”. Y una autocrítica: “Seguramente en algún momento me he equivocado para no debutar en Primera antes”.

Sobre el choque en Huesca, análisis objetivo y desde la serenidad. “Ha sido un partido diferente. Osasuna hace un fútbol más difecto, al Huesca le gusta jugar desde atrás. Había que encerrarse porque te dominan casi todo el tiempo. El triunfo nos permite arrancar”.