Ramis eleva a los altares al técnico del Cádiz CF

El entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, ha pasado este viernes por sala de prensa como previa del choque liguero contra el Cádiz CF, que tendrá lugar este sábado, 14 de febrero, en el estadio El Plantío.

El preparador ha comenzado por la actualidad de su equipo. "Están todos disponibles, con algún trabajo de prevención de algún jugador durante la semana, esperemos que no pase nada hoy y que todos estén disponibles para entrar en la convocatoria. Hugo Cuenca está entrenando bien, pero viajará con el filial", aclaraba.

El entrenador del Burgos miraba a la última cita contra la UD Las Palmas. "Nos acercamos mucho a lo que queríamos en algunas fases del partido, en otras no tanto. El tener premio siempre es importante. Puntuar fuera de casa en este tramo de la temporada va a ser muy difícil porque hay mucha exigencia y mucha necesidad por diferentes objetivos. Era un campo muy difícil ante un rival muy potente que te exige muchísimo y que estará peleando por las posiciones altas de la clasificación. Ahora hay que hacerlo bueno con un triunfo en casa que nos puede relanzar en la clasificación".

Centrado en el Cádiz CF, Ramis explicó que "nos hemos enfrentado varias veces a Gaizka (Garitano) y sus equipos". "Es un extraordinario entrenador porque se refleja en el comportamiento de sus equipos lo que quiere y esto no es fácil de conseguir y en todos los equipos donde ha estado lo ha conseguido. Tiene un mensaje muy claro, muy directo y que los jugadores lo entienden. Es un entrenador muy bueno y una persona extraordinaria. Agradezco que reconozca también nuestro trabajo".

En cuanto a la mala dinámica de los amarillos, dejó esta opinión: "Las derrotas siempre pesan y si son continuadas, mucho más. Son situaciones que se dan, pero yo no veo un equipo desdibujado para nada. El otro día con el Almería les exigió muchísimo y es un equipo con un potencial extraordinario. En el desarrollo del juego del equipo y los comportamientos individuales no noto un bache que les pueda perjudicar. Es un equipo que corre bien, es intenso, trabaja muy bien las segundas acciones. Tiene dos delanteros muy potentes, físicamente es un equipo fuerte, sabe llegar y tienen mucho orden colectivo. Se equivocan pocas veces".