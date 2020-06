No habrá espectadores en los estadios de fútbol en las primeras jornadas de la reanudación de la Liga, tampoco en el Carranza, donde juega el Cádiz CF, pero no está descartado queda puedan entrar aficionados algo más adelante, antes incluso de que finalice la actual temporada. El duelo frente al Rayo Valleceno, con el que los amarillos retomarán la competición, se desarrollará sin el soporte de la hinchada. Ante el Alcorcón en principio será igual. Luego ya se verá.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el domingo 7 de junio que habrá "una respuesta común y homogénea" para permitir la presencia de aficionados en los estadios.

"El Ministerio de Sanidad, con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones, está trabajando para ver si podemos dar una respuesta común", destacó Sánchez tras la reunión telemática que mantuvo con los presidentes de las comunidades autónomas.

La puerta del Carranza no está cerrada del todo en lo que resta de campaña. Hay alguna posibilidad de que haya partidos con público si todos los equipos están en igualdad de condiciones. Depende de cómo evolucione la desescalada en todo el país. De las once jornadas pendientes para completar el campeonato, el Cádiz CF debe afrontar seis como local. El equipo amarillo recibirá, por este orden, al Rayo Vallecano, Alcorcón, Tenerife, Real Oviedo, Fuenlabrada y Albacete.

El Cádiz CF está metido de lleno en la contienda por el ascenso y podría darse el caso de que se jugara el billete a Primera División en casa en las últimas jornadas. Podría ser en el partido contra el Albacete (el último capítulo liguero) y quizás con seguidores en las gradas del Carranza.

Llegado el caso, habría que definir cuántas personas pueden acceder al santuario cadista si se aplica una reducción del aforo para guardar la distancia de seguridad. Y concretar además el modo de elección de las personas que pueden entrar.

Sánchez indicó que "creo que es de justicia que no haya diferencias y no que en un sitio haya aficionados en el estadio y en otro no. Las competencias de salud pública están residenciadas en las Comunidades Autónomas, pero nosotros no vamos a renunciar a dar una respuesta homogénea, que es legal desde el punto de vista intelectual, para el conjunto de aficiones".