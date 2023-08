El próximo rival del Cádiz CF busca dinero para inscribir jugadores

Para el FC Barcelona, empieza a ser normal vivir en la angustia de la falta de liquidez económica para gestiones tan normales antes de empezar una temporada como es la inscripción de futbolistas. El club azulgrana sigue con el agua al cuello y recurriendo a la palanca de la palanca de la enésima palanca para buscar una salida a su gravísima situación económica.

En la lista presentada ante el Getafe, al Barça todavía le quedan futbolistas que no pudieron actuar por falta de licencia. Son los casos de Marcos Alonso, Iñaki Peña e Iñigo Martínez, cuyas inscripciones el club espera resolver pronto.

La segunda jornada aguarda el próximo fin de semana, con el Cádiz CF como primer equipo en visitar al Barça en Liga en el estadio olímpico de Montjuic, y los dirigentes catalanes buscan la manera de, al menos, cerrar la inscripción de Marcos Alonso y Peña, ya que Iñigo Martínez se recupera de una dolencia y hay margen para gestionar su papeleo.

Desde el conjunto azulgrana se mira a la situación con algo de optimismo porque tiene previsto enviar la documentación que incluye pagos de traspasos cerrados y vinculados a la última palanca activada, la enésima, algo que no se pudo hacer antes de la primera jornada.

Para desgracia de la delicadísima tesorería barcelonista, el guión de la pasada temporada se repite de nuevo con las inscripciones con la Liga iniciada y tener en la grada a jugadores aptos por la imposibilidad de darle una licencia para poder jugar. 24 horas antes de jugar en Getafe, el Barça logró inscribir a Oriol Romeu, Ilkay Gündogan, Sergi Roberto y Ez Abde, pero debido a cuestiones presupuestarias no pudieron sumar ni al ex del Chelsea ni al ex del Galatasaray, cuyo lugar fue ocupado por Ander Astralaga, portero del filial, quien fue incluido en la lista con su ficha del segundo equipo, al igual que Alejandro Balde, Lamine Yamal y otras dos piezas más.

Actualidad deportiva azulgrana

Xavi Hernández ha modificado el planning establecido para el equipo catalán esta semana antes del partido contra el Cádiz CF. El entrenador de Terrassa atenderá a los medios de comunicación el viernes y la escuadra culé se entrenará a puerta cerrada el sábado en el Estadio Olímpico de Montjuic. Todo ello con intención de que el equipo se haga un poco más al que será su estadio por un buen tiempo, ya que hasta ahora solo han disputado el duelo correspondiente al Trofeo Joan Gamper contra el Tottenham (4-2).