Las primeras decisiones de Garitano con la plantilla del Cádiz CF para la próxima temporada

En la comparecencia de Gaizka Garitano, el preparador dejó temas jugosos. Y es que ha avanzando en la idea que tiene en mente para el Cádiz CF 2025/26. La cabeza del vasco da vueltas centrado más allá del 30 de junio.

Dos nombres en la actualidad del equipo: Ontiveros y Chris Ramos. "Ontiveros comenzó a hacer ya el tratamiento para estar bien la próxima pretemporada", por lo que no volverá a jugar. "En cuanto a Chris Ramos, quiere estar y está haciendo un gran esfuerzo por poder estar ante el Huesca". Se va a esperar al último entreno. Y piropos a los dos. "Los dos jugadores que nos han sostenido un poco han sido Chris Ramos y Javier Ontiveros. Lógicamente en estas últimas jornadas que no están se ha notado. Son dos jugadores que, en cuanto a números y nivel ofensivo, han sostenido al equipo. Decirlo así es mucho, pero es que han sido jugadores importantes. Nos encantaría mantenerlos, pero hay que ver lo que dicen los jugadores y el club. Son dos jugadores que me gustan mucho", afirmaba.

Y fue a más el técnico del Cádiz CF. "Tenemos que acometer un cambio de ideas y ya lo estamos haciendo esta semana para intentar que el futuro cercano sea diferente. No es una cuestión de ganas, es cuestión de capacidad. También tenemos una media de edad alta. Tenemos que rejuvenecer al equipo", añadiendo que "hay jugadores que nos sirven para el proyecto nuevo y otros que han acabado ciclo". "Tenemos que cambiar cosas, es evidente".

Deslizó nombres para la futura primera plantilla: "Víctor Aznar tiene que tener protagonismo, Climent juega todo siendo joven, Bojan (Kovacevic) también ha tenido una gran explosión siendo joven, Iker (recio) está trabajando bien y lo veremos en algunos de estos dos partidos, Moussa ha jugado más de 20 partidos. Es un proceso que va poco a poco".

Ell entrenador del Cádiz CF sí precisó un dato que tiene muy claro y que afecta a la salida de futbolistas. "La idea es reducir la plantilla y tener 22 o 23 jugadores. Aquí había más de 26. Queremos tener dos o tres chavales del filial la temporada que viene. Si quieres tener jóvenes ahí, necesitas menos gente para tener espacio en el primer equipo", un mensaje que deja claro que sobran profesionales, agregando que "todos pedimos cosas, pero tenemos que adecuarnos al presupuesto y a las condiciones". "Cuando llegué yo, todo era más difícil. Ahora tienes más opinión en las cosas que se hacen. No solamente en fichajes, sino en cosas de metodología y demás. Tengo muchísima ilusión por comenzar de cero. Me gustaría aportar mi granito de arena en un nuevo proyecto", concluyó.