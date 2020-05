El primer rival del Cádiz CF cuando vuelva la Liga lleva dos días sin entrenar

El Cádiz CF ya está inmerso en la fase de entrenamientos por grupos y da un nuevo paso con vistas a la reanudación de la Liga. El entrenador, Álvaro Cervera, dispone de 30 jugadores para afrontar la parte definitiva de la temporada, incluidos seis componentes del filial. Entre esa treintena de futbolistas figura Fali, quien se incorporó a las sesiones el lunes 18 de mayo.

Mientras el Cádiz CF avanza en su preparación, su primer rival cuando se reinicie el campeonato se queda atascado y no por razones deportivas. La plantilla del Rayo Vallecano se negó a entrenar el martes 19 de mayo después de no haberlo hecho tampoco el día anterior en protesta por seguir dentro del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de reducción de jornada aplicado por el club.

La dirección del Rayo considera que el horario de trabajo de los jugadores no sobrepasa el tiempo recogido en el ERTE, pero los integrantes del plantel no lo ven así y el martes por no acudieron a las instalaciones.

La tensión entre la directiva y la plantilla del Rayo se recrudece en los últimos días y el entrenador, Paco Jémez, da la razón a sus jugadores. De hecho, el técnico se mostró crítico con la presentación del ERTE por parte del club.

Los futbolistas del conjunto madrileño trabajan en sus respectivos domicilios a la espera de una solución que de momento no llega. Si el conflicto se alarga en el tiempo, la preparación del cuadro vallecano se podría ver seriamente afectada y sus jugadores podrían no llegar en las mejores condiciones físicas a la competición.

El encuentro entre el Cádiz CF y el Rayo de la 32ª jornada fue el primero que se aplazó cuando estalló la crisis del coronavirus y ese será el partido con el que el líder de Segunda División A regresará al torneo, en principio el fin de semana del 13 y 14 de junio.

Los vallecanos tienen además pendiente la disputa de la segunda parte del duelo contra el Albacete de la primera vuelta, suspendido en su día por insultos de parte de la parroquia rayista a Zozulia. Esos 45 minutos se podrían jugar el 9 de junio para cerrar de modo definitivo la primera vuelta de la Liga antes del comienzo del frenético esprint de once jornadas.