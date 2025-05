El presidente del Cádiz CF confirma a Kovacevic, ve a Álex más fuera que dentro y añade incertidumbre sobre Suso

Cádiz/Durante la rueda de prensa que el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ofreció el miércoles 28 de mayo en el estadio Nuevo Mirandilla, salieron a relucir nombres de jugadores.

El máximo responsable del club confirmó la continuidad en la plantilla de Bojan Kovacevic (21 años), cedido por el Partizán de Belgrado con opción de compra por parte de la entidad cadista. "Vamos a ejecutar la opción de compra", informó Vizcaíno, que no quiso entrar en las cifras de la operación.

Sobre el futuro de Álex Fernández (32 años), el presidente del club deslizó la posible marcha del centrocampista aunque no la dio por segura. De hecho, deja que sea el propio futbolista el que tome la iniciativa sobre lo que quiere hacer.

Vizcaíno explicó que "le dije (a Álex) que él saldrá del club como él quisiera. Es un jugador que lo ha dado todo siempre. "Creo que Álex en su cabeza piensa que ha terminado su ciclo. La temporada pasada después del descenso buscó algún proyecto que le ilusionara. Vamos a ver qué dice él y que decimos nosotros (en el caso de que se quede) sobre su papel en la plantilla. Es una decisión que debemos tomar entre todos".

El nombre que más ha sonado en los últimos meses como posible fichaje del Cádiz CF es el de Suso (31 años), que acaba contrato con el Sevilla y se ha tomado un tiempo para decidir su próximo destino. Vizcaíno confirmó que el club ha realizado una oferta al futbolista que "nadie ha acertado y es asumible para el club".

Contó el dirigente cadista que Suso "tiene una oferta de un equipo árabe de 4 millones euros netos (por temporada)", además que el Sevilla "le ofrece un contrato importante". Y algo más apuntó: "Me consta que hay presidentes de Pirmera que lo llaman todos los días". En ese contexto, no ocultó que es un fichaje complicado pero no lo descartó al cien por cien. La decisión está en mamps del jugador".