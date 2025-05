El presidente del Cádiz CF se explica: "He sentido vergüenza" del equipo, expulsión de aficionados, menos presupuesto, revolución en la plantilla

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ofreció el miércoles 28 de mayo una rueda de prensa a modo de balance de la campaña 2024-25 que está a punto de finalizar.

La temporada: "Le pongo un muy deficiente".

El enfado de afición: "Si yo fuese aficionado también estaría enfadado. Hago dos lotes. La afición que está enfadada con razón con su equipo y los que mediante el insulto intentan acaparar el protagonismo. A los primeros los respeto siemrpre. Otra cosa es el insulto. No es de recibo y vamos a echar del estadio a los que insulten también a los dirigentes".

Nuevo proyecto: "Invito a partir de cero. Hay que hacer cambios en la plantilla, una revolución. Algunos jugadores por por equivocación del club ha supuesto que nos hayamos arrastrado en muchos campos. He sentido vergüenza".

Protestas: "Nunca entiendo que se pueda pitar a los jugadores en casa durante el partido. Lo respeto pero sigo sin comprenderlo".

Qué hacer para ilusionar a la afición: "Lo mejor es responderle ganando partidos, esa es la obligación".

Habrá cambios en la plantilla: "Cómo lo vamos a hacer se verá en los próximos días o meses. Tenenos menos potencial. Habrá un recorte significativo de los ingresos tras las ayudas por el descenso. Todas las rescisiones, traspasos o salidas pactadas que sea lo más beneficioso para el club. Tenemos conseguir los 50 puntos lo más pronto posible. Es complicado, pero buscamos jugadores con hambre de verdad, de los que grada se sienta orgulloso, con ganas de crecer. Esperemos que una plantilla más competitiva y acorde a la historia del club y a los últimos años (en Primera). Volveremos a Primera para estar mucho más de cuatro años".

La cuantía del próximo presupuesto: "Se suele dar principios de septiembre. Depende de jugadores que entren y salgan, acuerdos comerciales... Es pronto pero pero habrá una disminución importante".

¿Distanciamiento sólo por el tema deportivo?: "Cuando se gana se ven las cosas de una forma y cuando se pierde se ven de otra. Cuando se pierde hay cantinelas que hace que la gente se cabree. Queremos partir de cero y generar ilusión".

Repercusión en los empleados de la reducción presupuestaria: "Teníamos una estructura bastante económica y ahora poco a poco ir reduciendo, empezando por el presidente que ha sido el primero. Tenemos un proyecto sólido. Debemos adaptarnos como lo hemos hecho antes"

Los fichajes: "El Cádiz CF no va a hacer un equipo súper competitivo solo con jugadores de Primera Federación. Cuando vimos que no dimos con la tecla y cambiamos de entrenador había miedo al descenso. Desde ese momento empezamos a cambiar. Habrá jugadores que venga de 1ª y 2ª RFEF, Segunda División o Primera de España u otros países. Habrá una reestructuración en la dirección deportiva. Primero era hacer un balance general."

Garitano: "Desde que lo contraté para no descender nunca he tenido dudas. No me gusta alabar a los entrenadores, hace bien su trabajo, tiene experiencia, se ha adaptado con su carácter vasco".

El mercado en enero: "Era el momento de salvarse, había que recomponer el club pensando en la temporada que viene. No era momento de doble o nada como en otros mercado de invierno".

La continuidad en el club después de más de una década: "Con Contreras seguro. Estoy ilusionado. Vamos a partir de cero y a pensar que la edad que quita fuerzas te da experiencia y eso queda a la hora de tomar decisiones. Voy a seguir sin arrugarme. Ni por la grada ni por mercernarios de la comunicación. No tengo intención de vender, soy feliz en Cádiz, me siendo un gaditano, respeto mucho a Cádiz, estoy enamorado de Cádiz. Cuando me vaya dentro de muchos años espero tener una casa y seguir viniendo".

Hacienda: "Hay una política de algunos que querer enmarronar al club y algunos picáis. Hay 17 clubes en inspección. No hablamos de una investigación, es una inspección rutinaria que sigue los cauces normales. No tiene más historia".

Qué ha ocurrido en la cantera y cómo se afronta la próxima temporada: "Desde hace tres años tomamos la decisión de que la cantera tiene que dar resultados. Desde la época de David Vidal es el año que más jugadores han debutado en primer equipo. Adelantar el proceso de jugadores ha hecho que caiga el filial. No estamos tan lejos del histórico del filial, peero no significa que podíamos haber fichado a cinco veteranos porque entendíamos que era importante que jugaran juveniles. Hemos sacrificado el resultado a que sean jugadores del primer equipo. Hemos promocionado al Balón. El juvenil B eran jugadores del primer año. En División de Honor con muchos jugadores del primer año.

El proyecto Sportech City: "El proyecto está más vivo que nunca. Lo veremos pronto. Se hará donde sea mejor para el Cádiz CF. "El Cádiz CF recibió 30 millones de euros de los fondos CVC y el 70% era para inversiones que generaran ingresos no clásicamente ordinarios para un club de fútbol. Habíamos hecho muchas inversiones en los últimos años y te permitía compensar de ese 70%, y otra parte se destinó a los terrenos que el Cádiz CF ha comprado en Puerto Real y en El Puerto de Santa María. Un 15% de esos 30 millones fue para el límite salarial repartido en tres temporadas y el otro 15% fue para deuda. El 80% del dinero los clubes lo han destinado a estadios y Ciudad Deportiva. Para mí, eso está bien para el crecimiento pero produce más gastos que ingresos".

La salida de Chirino: "Cuando llegué me pidió Navarrete que lo recuperara. Antepongo los intereses del club a los personales. Nadie lo ha defendido más que yo. Se merceía haber salido de otra manera. No estaba de acuerdo con él. Ha habido jugadores que han firmado por otro equipo jugándonos el descenso. Esa salida no lo voy a rendir honores. Chirino se ha equivocado. En la medida de la posición que tenia Chirino, la puerta está abierta para un reconocimiento a su trayectoria".