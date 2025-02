Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Zaragoza

Cádiz/El Cádiz CF no quiere frenar su marcha ahora que por fin ha entrado en el carril de una buena racha una vez traspasado el ecuador de la campaña 2024-25. Son seis partidos consecutivos sin conocer la derrota justo desde la llegada al banquillo de Gaizka Garitano y dos encuentros seguidos con la recompensa de la victoria después de la que obtuvo el pasado fin de semana (3-1) frente al Mirandés en el Nuevo Mirandilla. Es el cuarto mejor equipo del campeonato en la media docena de capítulos más recientes.

El conjunto amarillo encara la 25ª jornada de Liga, la última con el mercado de invierno aún abierto, con la visita al estadio de La Romareda para enfrentarse al Real Zaragoza el primer domingo del mes de febrero a partir de las 18:30 horas (seis y media de la tarde). Un duelo tan atractivo como importante ante un histórico del fútbol español que supone una nueva oportunidad para continuar la escalada en la clasificación. Los maños, eternos candidatos al ascenso tras caerse de la élite hace más de una década, regresan a su feudo después de vencer (1-2) en el terreno del Málaga.

Los gaditanos se presentan en la capital aragonesa con la autoestima por las nubes, en su mejor momento de la temporada aunque sin poder pensar a día de hoy en otro objetivo que no sea la permanencia en la división de plata. Con 30 puntos (de 72), tiene la posibilidad de dejar la zona de descenso a nueve (el Eldense perdió 0-3 el viernes contra el Granada y ocupa la 19ª plaza con 24) y además dar caza al cuadro zaragozano, residente con 33 en la parte media de la tabla.

El preparador cadista pone los pies en suelo y rebaja cualquier atisbo de euforia al recordar que el descenso está más cerca que la opción del ascenso (a once puntos del sexto puesto). El técnico va paso a paso y no quiere saber nada que no esté relacionado con el partido. La primera cuestión que debe resolver es quién releva en la media al sancionado Moussa Diakité, expulsado en el choque frente a la escuadra de Miranda de Ebro.

Lo normal es que sea el turno de Fede San Emeterio como pivote defensivo. Es posible que Garitano repita el resto del bloque que parece asentarse en las últimas fechas. El Cádiz CF pretende mantener el nivel de consistencia que le lleva a ser un rival incómodo. Le espera una tarde de arduo trabajo para poder prolongar su estado de gracia. La clave radica en la solidez defensiva y el acierto en las acciones en ataque, con Javier Ontiveros como principal referencia.

El técnico zaragocista, Miguel Ángel Ramírez, contará con las bajas por lesión de Cristian Alvarez, Sebastian Kosa y Carlos Nieto. Tampoco estará por sanción Lluís López e igualmente se perderán el partido Iván Azón y Marcos Luna, que no se han entrenado en toda la semana con el equipo mientras que a Mario Soberón, aunque ya está recuperado de la lesión que le ha tenido mes y medio de baja, le va a reservar para el siguiente encuentro para no arriesgar.

Por contra recupera a Samed Bazdar tras cumplir en la jornada anterior un partido de sanción y a Francho Serrano una vez superada una lesión. La baja de Iván Azón supone un importante problema porque el equipo se queda para el duelo ante el conjunto gaditano sin sus dos máximos goleadores, Azón con siete goles, y Soberón, con seis.

La baja de Lluís López abre la incógnita de si su técnico cubrirá su puesto con el también central ‘Jair’ Amador para continuar jugando con defensa de cinco, táctica que ha utilizado desde su llegada al conjunto maño, o si podría cambiar a cuatro zagueros, con lo que Jair se quedaría en el banquillo.

ALINEACIONES PROBABLES

Real Zaragoza: Poussin, Calero, Vital, Jair, Clemente, Tasende, Arriaga, Toni Moya, Keidi Bare, Bazdar y Liso.

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Kovacevic o Fali, Víctor Chust, Climent, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Sobrino, Brian Ocampo, Ontiveros y Carlos Fernández.

Árbitro: González Esteban (vasco).

Estadio: La Romareda (18:30/LaLiga Hypermotion TV/Dazn).